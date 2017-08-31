Росморпорт: Утверждены новые ставки лоцманского сбора в морских портах Приморья

С 4 сентября 2017 года вступят в силу новые ставки лоцманского сбора за услуги по обеспечению лоцманской проводки судов, оказываемые ФГУП "Росморпорт", в морских портах Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка и Посьет, сообщает ЕНВ.

Портовые сборы оплачивают российские и иностранные судовладельцы или уполномоченные ими лица за заход судна в морские порты Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка, Ольга или Посьет, выход судна из морских портов, а также проход судном акваторий соответствующих морских портов транзитом.

Более подробно с информацией о размере новых ставок лоцманского сбора в морских портах можно ознакомиться в разделе "Портовые сборы и тарифы Дальневосточного бассейнового филиала".