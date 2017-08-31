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Политика

31 августа 2017, 10:30
Россияне смогут получать визы во Францию за 48 часов

Россияне смогут получать визы во Францию за 48 часов

В регионах к 48 часам прибавляется время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион

Генеральное консульство Франции в Москве с начала ноября будет выдавать визы за 48 часов. Об этом в ходе встречи с туроператорами в среду заявил генеральный консул этой страны Марк Седий, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Интерфакс".

"Премьер-министр Франции недавно объявил о введении дополнительных мер по увеличению привлекательности страны. Среди них фигурирует выдача виз за 48 часов для десяти новых стран, в том числе России", - сказал Марк Седий.

По словам дипломата, оформление документов за такой короткий срок касается прежде всего российской столицы.

"В регионах к 48 часам прибавляется время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион. Мы тесно сотрудничаем с оператором визовых центров компанией VFS, чтобы сократить время доставки", - пояснил он.

Марк Седий также напомнил, что для упрощения процедуры получения визы французское генконсульство ввело услугу мобильной биометрии, которую можно заказать на сайте визового центра. Ее стоимость - 150 евро на одного человека или 270 евро на двоих.

Переход на ускоренную процедуру оформления виз начнется с 1 ноября 2017 г. для России, Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Лаоса, Бирмы, Индии и Индонезии.

Метки: виза, Франция

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