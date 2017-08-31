Летчики-истребители ВВО продемонстрируют свое мастерство на Восточном экономическом форуме

В рамках третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке летчики-истребители Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют мастерство пилотажа над акваторией бухты Аякс острова Русский, сообщает ЕНВ.

Экипажи впервые выполнят программу группового пилотажа в составе 9 истребителей Су-35С, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решёткой "Н035 Ирбис", а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги (УВТ). Данные двигатели удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения, в том числе позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, однако используют старую электронно-механическую систему управления.

Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа на новейших истребителях Су-35С, такие как "бочка", "колокол", "зеркало", "ухо", "кадушка", "петля Нестерова" и многие другие. Программа выступления спланирована на 10 минут полетного времени.

Новые многоцелевые сверхманёвренные истребителя Су-35С, поколения 4++ в 2016 году поступили в истребительный авиационный полк, базирующийся на аэродроме Центральная Угловая в Приморье.