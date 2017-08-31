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В мире

30 августа 2017, 20:10
Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты "прелюдией удара по Гуаму"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты "прелюдией удара по Гуаму"

Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК

Также стало известно, что лидер Северной Кореи был доволен результатом запуска ракет и считает его успешным. Кроме того, Ким Чен Ын не думает отказываться от реализации новых ракетных испытаний. Как отмечают журналисты ЦТАК, боевая мощь страны интенсивно наращивается, что вызывает активное недовольство у соседей, сообщает ЕНВ.

Подобная риторика со стороны КНДР вызвала реакцию различных государств и международных организаций. Например, в Организации Объединённых Наций было заявлено, что действия Северной Кореи и её руководства являются угрозой всему миру. Китайская сторона также выразила озабоченность по поводу возросшей испытательной активности КНДР. Это довольно примечательно, поскольку ранее Китай не делал заявлений с прямой критикой КНДР.

Япония и Южная Корея не изменяют своей позиции по отношению к действиям КНДР, считая, что ООН должна серьёзно повлиять на Северную Корею путём ужесточения санкций. По этому поводу даже был проведён телефонный разговор между японским премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Джэином.

Особо интересно наблюдать за позицией Соединённых Штатов, чья военная база на Гуаме называлась одной из мишеней для ракет КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил, что действия КНДР ещё больше усиливают изоляцию этого государства. В день запуска ракеты американский президент провёл телефонный разговор с Синдзо Абэ. По сообщениям различных источников информации, телефонные переговоры между лидерами США и Японии заняли около 40 минут.

Напомним, что 29 августа Северная Корея испытала ракету, которая перелетела через территорию Японии и упала в Тихом океане. Это вызвало новую волну возмущения политикой КНДР по всему миру. 

Метки: заявление, Ким Чен Ын, корейский кризис

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