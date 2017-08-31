Синдзо Абэ потребовал ужесточить международные санкции к КНДР после ракетных испытаний Севера

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Джэин договорились потребовать более жесткую резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее в сотрудничестве с Соединенными Штатами, сообщает ЕНВ.

Синдзо Абэ и Мун Джэин сегодня провели телефонные переговоры, которые продолжались примерно в течение 20 минут. Они состоялись через день после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии.

Абэ сообщил южнокорейскому президенту, что полет ракеты над Японией является беспрецедентной, опасной и серьезной угрозой для его страны. По его словам, ситуация показала, что Северная Корея не готова сидеть за столом переговоров.

Он также сказал, что пришло время усилить давление на Северную Корею, и Япония надеется скоординировать усилия с Южной Кореей и США в достижении этой цели на заседаниях Совета Безопасности ООН и в других ситуациях.

Мун Джэин заявил, что глубоко сочувствует обеспокоенности жителей Японии. Он сказал, что в последнем заявлении Председателя Совета Безопасности ООН о запуске Северной Кореи говорится о сотрудничестве между Японией, Южной Кореей и США. Два лидера также согласились провести встречу в кулуарах Восточного экономического форума, который пройдет уже на следующей неделе во Владивостоке.