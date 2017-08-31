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Экономика

30 августа 2017, 18:30
Около тысячи электронных виз оформлено иностранцами для въезда в Приморский край

Около тысячи электронных виз оформлено иностранцами для въезда в Приморский край

По сообщению пресс-службы Минвостокразвития, 917 заявок одобрены

Представители Минвостокразвития России рассказали корреспондентам о том, что чаще других электронную визу, как и ожидалось, оформляют граждане Китая. В Приморский край уже приехали 80 жителей Китая. Из Японии в Приморский край въехал 71 турист. Помимо этого, в регион попали по одному гражданину Саудовской Аравии и Алжира, сообщает ЕНВ.

По общим подсчетам, на сегодняшний день Минвостокразвития одобрено 917 заявлений от иностранных граждан, желающих посетить Приморье. Всего на возможность оформить электронную визу по упрощенной модели и приехать в Свободный порт Владивосток откликнулись жители 14 государств. Среди них представители КНР (356), Японии (329), Марокко (92), Алжира (65 человек), Индии (30 человек), Туниса (14 человек), Сингапура (9 человек), Ирана (7 человек), Саудовской Аравии (5 человек), Объединенных Арабских Эмиратов (4 человека), Катара (2 человека), Турции (2 человека), Мексики (1 человек) и Кувейта (1 человек).

Напомним, что первый турист, который посетил Россию по упрощенному режиму стал житель Саудовской Аравии из города Даляня. Он прибыл во Владивосток в ночь на четверг, 10 августа. Гражданин Саудовской Аравии прилетел во Владивосток из Даляня.

Как ранее сообщали ЕНВ, с августа этого года вступил в силу федеральный закон об упрощенном оформлении визы в электронном варианте на сайте Министерства развития Дальнего Востока для въезда на территорию Приморского края. Для всех желающих есть возможность не позднее, чем за четыре дня до приезда оформить заявление на получение электронной визы.

Сейчас по новой схеме въехать на территорию России можно через два пункта пропуска в Приморье – морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.

"Упрощенный визовый режим – это большой прорыв для развития туристического бизнеса Приморского края. Огромный поток туристов оказывает мультипликативный эффект на развитие экономики всего Дальнего Востока", - охарактеризовал новый механизм въезда в регион глава Приморья Владимир Миклушевский.

Напомним, электронную визу могут оформить граждане 18 государств. В список стран, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Метки: СПВ, туризм, электронная виза

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