Статус резидентов Свободного порта Владивосток получили еще девять компаний

Резидентами Свободного порта Владивосток стали девять компаний, еще одна фирма получила статус резидента территории опережающего развития. Соглашения об этом были подписаны соответствующими сторонами с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Общий объем направленных капиталовложений в инвестиционные проекты будет равен 2 миллиардам 300 тысячам рублей. Реализованные проекты дополнительно создадут в Приморском крае около 200 рабочих мест. Помимо развития инвестиционных проектов на территории Приморье, среди новых резидентов Свободного порта Владивосток есть и такие, которые будут работать в районе крайнего севера - на Камчатке.

Как отмечают в Минвостокразвития, компания ООО "СТЕЛС" в статусе резидента Свободного порта будет строить в Пограничном районе Приморского края сельскохозяйственную ферму. Большой процент направляемых инвестиций составляет капитал Китая. Компания будет заниматься выращиванием зерновых, зернобобовых, семян масленичных культур и развитием сушильного хозяйства, благодаря которым на территории фермы могут заниматься сушкой культур и другие организации. Общий объем частных инвестиций составит 96 миллионов рублей. С момента открытия сельскохозяйственного комплекса здесь будет обрабатываться 5 тысяч гектаров земель для сельскохозяйственных нужд.

Компания ООО "Восток Строй Союз" будет строить современный гостиничный комплекс во Владивостоке. Она будет выступать основным инвестором данного проекта. Еще один резидент собирается реализовывать проект строительства четырех жилых домов столице Приморья.

Также, компания-инвестор ООО "РКСК" сделает реконструкцию жилого дома в многоквартирный жилой павильон во Владивостоке, куда будут встраиваться помещениями для строительства и многоуровневая парковка.