В результате железнодорожной аварии в Индии пассажирский поезд сошёл с рельсов

Железнодорожный пассажирский состав из 19 вагонов сошёл с рельсов около индийского города Мумбаи во вторник утром после того, как вышел на маршрут со станции станцию Нагпур, сообщает ЕНВ.

Должностные лица министерства железных дорог заявили, что первые 10 вагонов поезда сошли с рельсов, но о травмах среди пассажиров или экипажа не сообщалось. Чиновники также отметили, что водитель заметил грязь и камни на железной дороге и начал тормозить, но не смог остановиться вовремя. Они подозревают, что сильный дождь в этом районе, продолжавшийся последние три дня, вызвал оползни.

Напомним, 19 августа 22 человека погибли в результате другого крушения поезда в северной части страны. В прошлую среду пострадали десятки пассажиров после того, как еще один поезд свалился с рельсов после удара грузовика. Данное происшествие также случилось в северной Индии. Таким образом, аварии на железнодорожном транспорте перестали быть редкостью в Индии.

Отметим, что правительство Индии попросило Японию помочь в повышении безопасности поездов. Группа экспертов из Японии уже начала изучать железнодорожную систему Индии в понедельник.