В Пекине состоялась встреча студентов из Японии и Китая в преддверии 45-летия нормализации отношений

Китайское правительство пригласило около 500 японских студентов в свою столицу для продвижения молодежного обмена, поскольку в этом году исполняется 45 лет со дня нормализации отношений между сторонами, сообщает ЕНВ.

Китайские студенты исполнили традиционный китайский танец. Японские гости продемонстрировали навыки боевых искусств, как Японии, так и Китая. Представители обеих сторон заявили, что они будут работать, чтобы содействовать обмену для укрепления двусторонних связей и передать наследие дружбы следующему поколению.

Вице-премьер госсовета Китая Лю Яньдун рассказала о своей дочери, которая училась в Японии. Китайский политик заявила, что она надеется на то, что молодые люди из обеих стран "откроют свои сердца" и начнут учиться друг у друга. Так они начнут новую эру мира и дружбы.

Напомним, в сентябре 1972 года Япония установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, при этом, разорвав дипломатические связи с Китайской Республикой (Тайванем). Этот акт считается началом нормализации отношений между Китаем и Японией.