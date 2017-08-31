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Китай

30 августа 2017, 16:00
Пекинский университет

В Пекине состоялась встреча студентов из Японии и Китая в преддверии 45-летия нормализации отношений

Более 1000 студентов из Японии и Китая собрались в Пекинском университете. Там они пообещали углубить дружеские связи между двумя странами

Китайское правительство пригласило около 500 японских студентов в свою столицу для продвижения молодежного обмена, поскольку в этом году исполняется 45 лет со дня нормализации отношений между сторонами, сообщает ЕНВ.

Китайские студенты исполнили традиционный китайский танец. Японские гости продемонстрировали навыки боевых искусств, как Японии, так и Китая. Представители обеих сторон заявили, что они будут работать, чтобы содействовать обмену для укрепления двусторонних связей и передать наследие дружбы следующему поколению.

Вице-премьер госсовета Китая Лю Яньдун рассказала о своей дочери, которая училась в Японии. Китайский политик заявила, что она надеется на то, что молодые люди из обеих стран "откроют свои сердца" и начнут учиться друг у друга. Так они начнут новую эру мира и дружбы.

Напомним, в сентябре 1972 года Япония установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, при этом, разорвав дипломатические связи с Китайской Республикой (Тайванем). Этот акт считается началом нормализации отношений между Китаем и Японией.

Метки: дипотношения, мягкая сила

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