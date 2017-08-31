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В мире

30 августа 2017, 15:30
Эсминец ВМС США "Джон С. Маккейн" в Малаккском проливе

В Малайзии открылся международный учебный центр для диспетчеров морского движения

Учебный центр для диспетчеров морского судоходства в странах Юго-Восточной Азии открылся в Малайзии при финансовой поддержке Японии

Объект предназначен для обучения должностных лиц в центрах управления морским движением в странах-членах АСЕАН. Министр транспорта Японии Кейичи Исии посетил церемонию открытия центра во вторник, сообщает ЕНВ.

Кейичи Исии заявил, что он надеется, что центр будет играть важную роль в обеспечении безопасности на море в регионе, а также, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Японией и странами-членами АСЕАН.

Диспетчеры морского судоходства отвечают за контроль над направлениями судов, используя новейшие радары. Центр оснащен современным симулятором для прогнозирования и мониторинга операций судов. Как ожидается, в тренировочный центр будут приезжать специалисты из Японии и других стран АТР. Делается это для того, чтобы передать ряд необходимых навыков диспетчерского дела.

Совершенствование навыков диспетчеров движения является неотъемлемой проблемой в странах АСЕАН, находящихся в районе между Малаккским проливом и Южно-Китайским морем, поскольку объем морских перевозок растет вместе с их экономическим ростом.

Напомним, что в описываемом регионе аварии на море являются масштабной проблемой. 21 августа эсминец ВМС США столкнулся с танкером недалеко от Малаккского пролива. Также, в январе 2017 года в водах Малайзии затонуло судно с китайскими туристами. Тогда шесть человек из находившихся на борту тридцати шести погибли. Помимо этих резонансных случаев, были и менее освещённые в СМИ аварии. Открытие диспетчерского центра может помочь предотвратить возникновение новых катастроф на воде в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Метки: учебный центр

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