Северокорейские СМИ сообщили о тренировочном запуске ракеты "Хвасон-12"

Государственные СМИ Северной Кореи сообщают, что во вторник в стране была проведена установка баллистической ракеты промежуточного диапазона "Хвасон-12". За запуском ракеты наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает ЕНВ.

Северная Корея запустила баллистическую ракету с испытательной площадки за пределами Пхеньяна в сторону Японского моря во вторник. Считается, что ракета пролетела над островом Хоккайдо, на севере Японии, и упала в Тихий океан, примерно в 1,180 км к востоку от мыса Эримо.

СМИ Северной Кореи сообщают, что страна провела пробный запуск новой ракеты и что она точно достигла своей цели в водах, расположенных в северной части Тихого океана. Фотография, обнародованная Северной Кореей, показывает ракеты, взлетающие со стратегического объекта, предназначенного для испытаний. На другом фотоснимке показан северокорейский лидер Ким Чен Ын, который смотрит вверх. Монитор за Ким Чен Ыном показывает запланированную траекторию ракеты, пролетевшей над Японией.

Государственные СМИ описали запуск, как действие в качестве контрмеры против продолжающихся военных учений США и Южной Кореи. В средствах массовой информации сообщается, что Ким Чен Ын заявил о необходимости провести еще множество запусков, направленных в сторону Тихого океана. По сообщениям официальных СМИ, северокорейский лидер также заявил, что КНДР примет решение о своих будущих действиях, "исходя из реакции Соединенных Штатов".