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Общество

30 августа 2017, 14:30
С начала года в Приморье выявлено более 540 тысяч нарушений ПДД через комплексы фотовидеофиксации

С начала года в Приморье выявлено более 540 тысяч нарушений ПДД через комплексы фотовидеофиксации

На территории края приморским ГИБДД проводится работа по фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме с применением 75 комплексов

С начала года  по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 540 тыс. 431 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила 316 млн. 781 тыс. рублей. Из них возбуждено по ст. 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за нарушение скоростного режима) 491189 дел на сумму 260900000 рублей. По ст. 12.16 КоАП РФ (за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств) 30076 дел на сумму 42893000 рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

В отношении граждан, своевременно не оплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения, составлено и направлено в суды 1198 административных материалов.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фотовидеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Метки: ГИБДД, камеры, ПДД

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