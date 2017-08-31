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Экономика

30 августа 2017, 14:00
В ходе лососевой путины добыто почти 290 тыс. тонн – на 6% больше аналогичного нечетного 2015 года

В ходе лососевой путины добыто почти 290 тыс. тонн – на 6% больше аналогичного нечетного 2015 года

Из Владивостока в центральную часть России отправлен 91 ускоренный поезд с рыбной продукцией, вдвое больше, чем в прошлом году

По состоянию на 29 августа общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 289 тыс. тонн, что на 6% (16 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период нечетного 2015 года. Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Основной объем добычи тихоокеанских лососей традиционно в это время приходится на Камчатский край, где вылов достиг уже 235 тыс. тонн – на 31% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В Хабаровском крае объем вылова тихоокеанских лососей составляет 22 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше уровня 2015 года. В Сахалинской области добыто около 24 тыс. тонн, снижение по сравнению с предыдущим нечетным годом составило 57%.

Положительная динамика отмечается в Магаданской области – добыто 5,8 тыс. тонн, а также в Чукотском автономном округе, где вылов составляет 2,2 тыс. тонн. В Приморском крае уровень освоено чуть менее 1 тонны.

В Камчатском крае путина находится на завершающем этапе. Как отметила директор ФГБНУ "КамчатНИРО" Нина Шпигальская, в Петропавловско-Командорской подзоне в настоящее время в основном ведется промысел кеты и кижуча. На отчетную дату вылов кеты в подзоне составил 5,49 тыс. тонн, кижуча – 1 тыс. тонн (16,8% от выделенных объемов). Подходы ожидаются до середины сентября. Также с начала путины в подзоне поймано более 15 тыс. тонны нерки и 4,24 тыс. тонн горбуши. В Карагинской подзоне промысел тихоокеанских лососей практически завершен. Вылов горбуши достиг 148,5 тыс. тонн, кеты освоено 11,4 тыс. тонн, нерки – 1,73 тыс. тонны, кижуча – 178,7 тонны. В Западно-Камчатской подзоне предприятиями освоено 4,2 тыс. тонн горбуши; 5 тыс. тонн кеты, 1,63 тыс. тонн нерки и 1,68 тыс. тонн кижуча, что является максимальным показателем на аналогичную дату за 5 последних лет. В Камчатско-Курильской подзоне поймано 20,6 тыс. тонн нерки, 6,17 тыс. тонн горбуши и 7,26 тыс. тонн кеты.

 

У берегов Сахалина, как и прогнозировалось ранее, подходы тихоокеанских лососей оказались гораздо слабее, чем в предыдущие годы. Согласно решению Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, промысел возобновлен после перерыва, связанного с организацией проходных дней производителей на нерестилища. По данным Сахалино-Курильского теруправления, за время путины в регионе добыто 18,5 тыс. тонн горбуши, 3,6 тыс. тонн кеты, 1,5 тонны нерки, 0,4 тыс. тонн кижуча и около 1,1 тонн симы (в рамках любительского и спортивного рыболовства). По информации Сахалинрыбвода, в связи со слабыми подходами лососей есть риск недовыполнения госзадания по инкубации икры. Для исправления ситуации специалисты Сахалинрыбвода обратились к руководителям частных рыборазводных заводов с просьбой помочь с закладкой, кроме того, принято решение изменить в госзадании состав закладки, компенсировав недостаточные объемы икры горбуши икрой кеты.

 

В Хабаровском крае отмечены первые подходы осенней кеты, основная фаза ожидается во второй декаде сентября. В регионе заканчиваются научные работы по оценке заполнения нерестилищ – показатель находится на уровне 65-70%. Заготовка производителей тихоокеанских лососей рыборазводными заводами начнется ориентировочно со второй недели сентября.

В Магаданской области обстановка остается стабильной. Врио Охотского теруправления Росрыболовства Светлана Прокопьева доложила об организации рыбоохранных мероприятий в регионе: задействовано 45 человек инспекторского состава, а также сотрудники, командированные из других теруправлений Росрыболовства. Выставлено 17 рыбоохранных постов, в мероприятиях участвуют 10 групп, с начала года проведено 730 рейдов, выявлено 294 нарушения закона о рыболовстве, наложено 384 тыс. рублей штрафов, сумма предъявленных исков по компенсации нанесенного ущерба составила 310 тыс. рублей.

По информации Приморского территориального управления, в центральные районы России ежедневно уходят около 1000 тонн рыбы. На отчетную дату отправлен 91 ускоренный поезд, по сравнению с прошлым годом их количество возросло более чем в два раза. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы осталась на уровне прошлого года – около 14 руб./кг.

Метки: Лосось, путина, Росрыболовство, улов

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