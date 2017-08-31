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Экономика

30 августа 2017, 12:20
Получить "ЭРА-ГЛОНАСС" в ДФО можно будет в течение 14 дней с момента предоплаты

Получить "ЭРА-ГЛОНАСС" в ДФО можно будет в течение 14 дней с момента предоплаты

АО "ГЛОНАСС" аккредитовал 15 приморских компаний для установки систем

Устройство "ЭРА-ГЛОНАСС" можно получить в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в течение 14 дней с момента предоплаты, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минпромторг РФ.

"Минпромторг России уведомляет, что на главной странице официального сайта АО "ГЛОНАСС" в разделе "Электронная очередь"  в ежедневном режиме публикуется актуальная информация по движению единой очереди на получение устройств вызова экстренных оперативных служб "ЭРА–ГЛОНАСС". По VIN номеру либо по номеру кузова транспортного средства можно узнать предварительную дату выдачи оборудования. Для удобства пользователей, строчки с заявкой окрашены в определенный цвет, соответствующий статусу заявки. По информации АО "ГЛОНАСС", срок выдачи устройства составит не более 14 дней с момента проведения предоплаты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала года в ДВФО поставлено 31980 устройств. Сегодня автовладельцами в "электронную очередь" подано 1398 заявок на получение устройств вызова экстренных оперативных служб. Такое количество будет с запасом обеспечено августовской поставкой оборудования. АО "ГЛОНАСС" подписаны спецификации на поставку только в августе 2017 года 16300 штук устройств вызова экстренных оперативных служб.

Сегодня три российских производителя аппаратуры для вызова экстренных оперативных служб ООО "НПП "ИТЭЛМА", ООО "СТ Технолоджи", ООО "Форт-Телеком" серийно производят современное высокотехнологичное оборудование.

Напомним, с первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". С начала года около 1400 ввозимых в Россию иномарок оказались в "подвешенном" состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия "ЭРА-ГЛОНАСС". К середине марта таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля.

АО "ГЛОНАСС" аккредитовал 15 приморских компаний для установки систем, однако из-за дефицита оборудования в регионе, по данным краевых властей, были отмечены случаи спекуляции. Кроме того, автомобилисты подолгу не могли установить системы на ввезенные автомобили.

Метки: ГЛОНАСС, Минпромторг

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