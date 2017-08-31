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Экономика

30 августа 2017, 13:00
В ДВФУ появится центр подготовки специалистов в области эпидемиологии и биологической безопасности

В ДВФУ появится центр подготовки специалистов в области эпидемиологии и биологической безопасности

Подписание меморандума о сотрудничестве Роспотребнадзора с ДВФУ состоится на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года

В 2018 году во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета будет открыт учебный центр Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для повышения квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов в области диагностики инфекционных болезней с помощью молекулярно-диагностических методов. Создание центра необходимо для улучшения качества и методов стандартизации при проведении лабораторной диагностики,а также для расширения интегрированных научно-образовательных проектов на Дальнем Востоке. Повышение квалификации медицинского персонала позволит оперативно внедрять в клиническую практику новые технологии с целью совершенствования мер биологической безопасности страны, сообщает ЕНВ.

Открытие учебного центра– это начало большой совместной работы Роспотребнадзора с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). В сентябре 2017 года на ВЭФ во Владивостоке будет подписан меморандум о взаимопонимании между Роспотребнадзором и Дальневосточным федеральным университетом, в рамках которого будут реализованы совместные научно-исследовательские и образовательные программы для поддерживания развития международного сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора является головным государственным научным учреждением России в области разработки проблем эпидемиологии и инфекционной патологии, создания средств молекулярной диагностики для социально значимых инфекционных заболеваний. На базе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора функционируют 8 Всероссийских референс-центров по мониторингу за социально значимыми инфекциями и 11 научно-исследовательских лабораторий. Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения, Международными медицинскими центрами, зарубежными институтами и университетами. Лабораторную базу ЦНИИ эпидемиологии используют ВОЗ и ЮНИСЕФ для проведения собственных курсов по специализации и повышению квалификации в области молекулярной диагностики инфекционных заболеваний. 

Взаимное сотрудничество Роспотребнадзора и ДВФУ предполагает совместную научно-исследовательскую работу, разработку и создание новых медицинских технологий и современных методов проведения научных исследований. Приоритетом сотрудничества является комплексная образовательная программа для повышения квалификации и качества подготовки медицинского и лабораторного персонала Дальневосточного региона.

"Обучение специалистов новым методам и технологиям в диагностике инфекционных заболеваний – одна из приоритетных задач ведущего научно-исследовательского учреждения страны, – отмечает заведующий отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин, – повышение квалификации специалистов в регионах позволит разрабатывать и оперативно внедрять в клиническую практику новые эффективные профилактические меры по противодействию вспышкам и эпидемиям".

На сегодняшний день, при помощи научных разработок ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в России качественно диагностируются более 200 инфекций, включая социально значимые. Повышение квалификации персонала позволит повысить уровень и качество услуг лабораторной диагностики в Дальневосточном регионе и улучшит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в целом.

Дальневосточный центр по подготовке специалистов в области эпидемиологии и биологической безопасности – это уже шестой региональный образовательный центр Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Учебные центры ЦНИИ Эпидемиологии функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в Киеве. Всего с 2001 по 2016 год на базе института было проведено более 350 циклов обучения врачей, обучено свыше 3700 специалистов. Кроме того, 232 иностранных специалистов получили повышение квалификации в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней.

Метки: ВЭФ, ДВФУ, Роспотребнадзор

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