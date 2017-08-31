Танкисты и мотострелки на учении в Приморье преодолели водную преграду

В Приморском крае механики-водители мотострелковых подразделений общевойскового объединения преодолели водные преграды на танках Т-72Б3, а также совершенствовали навыки по форсированию водных преград на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах. В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной техники, сообщает ЕНВ.

С экипажами были проведены теоретические занятия по подготовке боевых машин к плаву и практические по преодолению водоема. Также механики-водители отработали действия в различных нештатных ситуациях — при остановке танка в подводном положении и его затоплении на специализированном тренажере.

Основными критериями правильного выполнения упражнений стали соблюдение скоростного режима при входе в воду, ориентирование техники в надводном и подводном положении, поддержание постоянной скорости и выбор правильной передачи при выезде на берег.

Для закрепления практических навыков в финале состоялось тактическое учение, главной целью которого стало преодоление водной преграды различными типами бронемашин, с выполнением огневых упражнений.

В этом году в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 71-ая годовщина со учреждения праздника "День танкиста".