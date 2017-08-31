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Общество

30 августа 2017, 12:10
В Приморье сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению пострадавших районов
В Приморье сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению пострадавших районов

В Приморье сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению пострадавших районов

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлечено свыше 3800 человек

В настоящее время аварийно-восстановительные работы в Приморье завершены, группировка сил продолжает оказание адресной помощи населению. Силами МЧС России с нарастающим итогом оказана адресная помощь в 781 случае, расчищено 3407 придомовых территорий, откачана вода из 854 подвалов жилых домов, восстановлено свыше 18 км оград приусадебных участков, просушено 499 домов, очищено 192 колодца и свыше 82 км сточных канав и ливнёвки, распилено 650 кубических метров деревьев, вывезено 8029 кубометров мусора, сообщает ЕНВ.

Особое внимание уделяется при работе с ветеранами и пожилыми людьми. Так, с нарастающим итогом, сотрудники МЧС России оказали помощь данной категории граждан в расчистке 358 придомовых территорий, восстановленииболее 2,5 км оград, откачке воды из подвалов 73 домов, вывозу 500 кубометров мусора, очистке 9 колодцев, распиловке свыше 30,8 кубических метров деревьев, очистке свыше 4,5 км ливнёвки, а также по отсыпке 29 прилегающих территорий  и восстановлению 15 отмостков к домам.

Всего с начала проведения аварийно-восстановительных работ в 23 пострадавших населённых пунктах расчищено 378 улиц, на которых расположено 2622 дома.

В настоящий момент в пункте временного размещения в городе Уссурийск находятся 13 человек, в том числе 5 детей. За сутки в свои дома вернулись 5 человек.Оставшиеся в ПВР люди обеспечены предметами первой необходимости и водой, также для них организовано трёхразовое горячее питание.

Выездными бригадами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. Всего отобрано 511 проб холодной воды в разводящей сети, 426 проб исследовано, 52 из них не соответствуют нормативам. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Приморского края привлечено свыше 3800 человек, более 290 единиц техники, 64 плавсредства, 3 воздушных судна, в том числе от МЧС России свыше 2100 человек, более 120 единиц техники, 52 плавсредства, 3 воздушных судна. 

Метки: МЧС, помощь

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