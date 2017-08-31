Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

30 августа 2017, 11:30
Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта

Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта

Туманы тоже негативно сказываются на растениях

Работающие двигатели ожидающих туристов автобусов обжигают декоративные кустарники рядом с парковками у входа в океанариум, сообщает ЕНВ.

"Водители экскурсионных автобусов и автомобилей ради кондиционера не выключают двигатели, - говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. –При этом паркуются так, что выхлопные трубы оказываются вплотную к живым изгородям. И в результате оставляют после себя выжженные кусты. В течение лета мы обнаружили несколько мест с серьезно пострадавшими растениями. Очень просим водителейпарковать автотранспорткапотом к живым изгородям, или ставить машины так, чтобы выхлопные трубы были хотя бы в метре от растений".

Больше всего пострадали опоясывающие зоны парковки посадки кизильника и спиреи. На расположенные в середине клумб розы воздействие было незначительным. Между тем растениям здесь и так приходится не сладко.

Полуостров Житкова – насквозь продуваемая узкая полоска суши.Сильные ветры не только треплют листву растений, но и приносяткристаллы соли, иссекающие деревья и кустарники. Зимой они не защищены снегом – ветер не дает ему закрепиться. Как следствие, сильно промораживается почва. Постоянные туманы тоже негативно сказываются на растениях. Им нужно не меньше трех лет, чтобы адаптироваться к местным условиям.

Показателем сложного климата полуострова служат и распространенные здесь флаговые формы растений. Под воздействием ветра деревья и кустарники развиваются в одну сторону и становятся похожими на флаг. 

Метки: Приморский океанариум, растения

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Госавтоинспекция Приморья дает автовладельцам рекомендации по выбору детского автокреслаГосавтоинспекция Приморья дает автовладельцам рекомендации по выбору детского автокресла
сегодня, 11:30
В 2017 году на дорогах края погибли 6 детей-пассажиров
Летчики-истребители ВВО продемонстрируют свое мастерство на Восточном экономическом форумеЛетчики-истребители ВВО продемонстрируют свое мастерство на Восточном экономическом форуме
сегодня, 10:20
Экипажи впервые выполнят групповой пилотаж в составе 9 истребителей Су-35С
С начала года в Приморье выявлено более 540 тысяч нарушений ПДД через комплексы фотовидеофиксацииС начала года в Приморье выявлено более 540 тысяч нарушений ПДД через комплексы фотовидеофиксации
вчера, 14:30
На территории края приморским ГИБДД проводится работа по фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме с применением 75 комплексов

Последние новости

Росморпорт: Утверждены новые ставки лоцманского сбора в морских портах ПриморьяРосморпорт: Утверждены новые ставки лоцманского сбора в морских портах Приморья
сегодня, 10:50
Приказ об утверждении новых ставок лоцманского сбора вступает в силу с 4 сентября
Россияне смогут получать визы во Францию за 48 часовРоссияне смогут получать визы во Францию за 48 часов
сегодня, 10:30
В регионах к 48 часам прибавляется время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион
Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты "прелюдией удара по Гуаму"Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты "прелюдией удара по Гуаму"
вчера, 20:10
Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+