Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта

Работающие двигатели ожидающих туристов автобусов обжигают декоративные кустарники рядом с парковками у входа в океанариум, сообщает ЕНВ.

"Водители экскурсионных автобусов и автомобилей ради кондиционера не выключают двигатели, - говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. –При этом паркуются так, что выхлопные трубы оказываются вплотную к живым изгородям. И в результате оставляют после себя выжженные кусты. В течение лета мы обнаружили несколько мест с серьезно пострадавшими растениями. Очень просим водителейпарковать автотранспорткапотом к живым изгородям, или ставить машины так, чтобы выхлопные трубы были хотя бы в метре от растений".

Больше всего пострадали опоясывающие зоны парковки посадки кизильника и спиреи. На расположенные в середине клумб розы воздействие было незначительным. Между тем растениям здесь и так приходится не сладко.

Полуостров Житкова – насквозь продуваемая узкая полоска суши.Сильные ветры не только треплют листву растений, но и приносяткристаллы соли, иссекающие деревья и кустарники. Зимой они не защищены снегом – ветер не дает ему закрепиться. Как следствие, сильно промораживается почва. Постоянные туманы тоже негативно сказываются на растениях. Им нужно не меньше трех лет, чтобы адаптироваться к местным условиям.

Показателем сложного климата полуострова служат и распространенные здесь флаговые формы растений. Под воздействием ветра деревья и кустарники развиваются в одну сторону и становятся похожими на флаг.