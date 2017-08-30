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Экономика

29 августа 2017, 20:10
На аукцион в интегрированном развлекательном комплексе "Приморье" выставят почти 41 гектар

На аукцион в интегрированном развлекательном комплексе "Приморье" выставят почти 41 гектар

Арендой земельных участков на территории ИРК "Приморье" заинтересованы компании-инвесторы России, КНР, Южной Кореи и Западной Европы

Эксперты говорят о том, что на данном этапе вся инфраструктура в ИРК "Приморье" завершена. Таким образом, стоимость лотов станет несколько выше прежних значений, которые были закреплены в самом начале работы развлекательного комплекса, сообщает ЕНВ со ссылкой на Корпорацию развития Приморского края.

Там корреспондентами рассказали, что сейчас в возможных инвесторах недостатка нет.

"Когда нами было объявлено о том, что компании могут начать регистрацию на участие в аукционе, к нам обратились инвесторы из КНР, Южной Кореи и Западной Европы. Сотрудники корпорации провели выездные мероприятия, продемонстрировали потенциал свободных земельных участков. Компании, желающие в этот раз принять участие в аукционе, попросили увеличить срок подачи документов, чтобы иметь в запасе больше времени для подготовки необходимых бумаг", ­- сообщил глава Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев.

Возможность арендовать участок земли в ИРК "Приморье" возникла в начале июня. К тому времени были расторгнуты контракты с теми инвесторами, которые за несколько лет так и не смогли сделать на своих участках запланированного. Согласно условиям аренды участков ИРК, инвесторы могут работать на территории региона до 2025 года. К тому же компании имеют право сделать инвестиционные соглашения на создание других развлекательных комплексов. Право аукциона распространяется на три лота.

Первый лот включает в себя возможность аренды земельного участка площадью 7,9 га и заключением договора с инвестициями от 7 миллиардов 2 миллионов рублей или 2 миллиарда. Начальная цена такого лота составляет 400 миллионов рублей. Поднятие цены возможно от 20 миллионов.  Второй лот несколько расширен — сюда входит аренда двух участков общей площадью 13,8 га. Минимальная стоимость соглашения на инвестиции равно более 12 миллиардам рублей. Стартовая цена — 600 миллионов рублей, поднятие цена начинается от 30 миллионов. В третий лот вошли участок площадью 19,7 га и инвестиционное соглашение минимальной стоимостью 18 миллиардов рублей. Стартовая цена лота — 900 миллионов рублей со следующим шагом от 45 миллионов. 

Особая привлекательность для инвесторов заключается в том, что они не несут никаких расходов на создание инфраструктуры. Этот вопрос полностью закрывает подрядная организация, которую Корпорация развития Приморского края, будучи техническим заказчиком, нанимает для работы на площадке. 

"Вся работа по инфраструктурным проектам будет начинаться сразу после того, как соглашение с инвестором подписано. На налоговые преференции с региональных и федерального уровней это влияет с положительной стороны. Главный положительный момент для резидентов состоит в наименьшем сборе налогов на игорную сферу. Также законченная инфраструктура делает работу на участках легче", - прокомментировали в Корпорации развития Приморья. 

Метки: ИРЗ "Приморье", участки

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