У городских жителей с возрастом легкие становятся черными

Сигарета как традиционная виновница развития онкологических заболеваний лишь в небольшом процентном соотношении влияет на возникновение такого страшного заболевания как рак, сообщает ЕНВ.

Дышать смогом и выхлопными газами приходится всем городским жителям без исключения. Именно в этом печальном факте кроется первопричина "помолодевшей" онкологии в крупных населенных пунктах Приморского края.

Врачи, выставляющие диагноз по биопсийным исследованиям, отмечают, что, например, рак желудка и заболевания печени все чаще возникают у людей, не достигших и 40 лет. Рак шейки матки у женщин стал очень "молодым" – он появляется в возрасте от 26 лет. Раком легких заболевают даже дети. Еще лет 10 назад такой ситуации не наблюдалось.

"В городской среде как ни в какой другой происходит ежедневное накапливающееся наложение угля от смога и выхлопных газов, в результате которого легкие чернеют, - отмечает врач высшей категории, совладелица "Клиники доктора Григоренко" Ирина Григоренко. - Менять обстановку нет смысла, так как в дальнейшем регенерация легочной ткани не произойдет".

Вывод: проходить рентгеновское обследование, медосмотры, профосмотры и другие процедуры, рекомендуемые врачами – не пустой звук, а прямая обязанность каждого человека, который желает сохранить здоровье.