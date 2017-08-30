Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

29 августа 2017, 17:20
Hyundai Motor направила на ВЭФ во Владивостоке 200 автомобилей

Hyundai Motor направила на ВЭФ во Владивостоке 200 автомобилей

Машины прошли предпродажную подготовку и готовы к работе на форуме

Южнокорейская компания Hyundai Motor направила на Восточный экономический форум во Владивостоке на время его проведения 200 своих автомобилей, в том числе модели Genesis G80 и Hyundai H1, сообщают ЕНВ. 

 Автомобили будут использоваться в качестве транспорта на форуме для делегаций и его мероприятий. У компании Hyundai Motor это первый опыт такого рода реализации партнерских отношений в разрезе ВЭФ.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Вот уже в третий раз мероприятие международного масштаба пройдет во Владивостоке на острове Русский 6-7 сентября.

В ходе него, Приморский край с инвесторами планирует подписать 40 соглашений на сумму более 200 млрд рублей.

Одним из крупнейших станет проект строительства международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", который планируется реализовать совместно с китайской строительной корпорацией "Гуанда".

По информации Инвестиционного Агентства Приморского края, которое подготовило проект соответствующего соглашения, сумма инвестиций по проекту составляет 187,5 миллиардов рублей.

Метки: Hyundai, ВЭФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На аукцион в интегрированном развлекательном комплексе "Приморье" выставят почти 41 гектарНа аукцион в интегрированном развлекательном комплексе "Приморье" выставят почти 41 гектар
вчера, 20:10
Арендой земельных участков на территории ИРК "Приморье" заинтересованы компании-инвесторы России, КНР, Южной Кореи и Западной Европы
Компания "Региональные энергетические угли" создала угольный технопарк в ПриморьеКомпания "Региональные энергетические угли" создала угольный технопарк в Приморье
вчера, 17:00
Проект предполагает создание 19 рабочих мест
Соглашение о создании в Приморье японского реабилитационного центра медицины подпишут во время ВЭФСоглашение о создании в Приморье японского реабилитационного центра медицины подпишут во время ВЭФ
28 августа 2017, 21:00
Общий объем инвестиций, направленных в проект, будет равняться 150 миллионам рублей, а открытие медцентра планируется весной следующего года

Последние новости

У городских жителей с возрастом легкие становятся чернымиУ городских жителей с возрастом легкие становятся черными
вчера, 20:00
Сигарета здоровье подрывает, а смог – убивает
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известноАндрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно
вчера, 15:50
Генеральный директор ООО "Сертприм ДВ" - о проблемах сертификации, поддержке малого бизнеса и развитии собственного бизнеса
МАГАТЭ: Северная Корея могла разработать экспериментальный атомный реакторМАГАТЭ: Северная Корея могла разработать экспериментальный атомный реактор
вчера, 15:00
Международное агентство по контролю атомной энергии обнародовало доклад по КНДР в канун своей ежегодной конференции

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+