Hyundai Motor направила на ВЭФ во Владивостоке 200 автомобилей

Южнокорейская компания Hyundai Motor направила на Восточный экономический форум во Владивостоке на время его проведения 200 своих автомобилей, в том числе модели Genesis G80 и Hyundai H1, сообщают ЕНВ.

Автомобили будут использоваться в качестве транспорта на форуме для делегаций и его мероприятий. У компании Hyundai Motor это первый опыт такого рода реализации партнерских отношений в разрезе ВЭФ.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Вот уже в третий раз мероприятие международного масштаба пройдет во Владивостоке на острове Русский 6-7 сентября.

В ходе него, Приморский край с инвесторами планирует подписать 40 соглашений на сумму более 200 млрд рублей.

Одним из крупнейших станет проект строительства международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", который планируется реализовать совместно с китайской строительной корпорацией "Гуанда".

По информации Инвестиционного Агентства Приморского края, которое подготовило проект соответствующего соглашения, сумма инвестиций по проекту составляет 187,5 миллиардов рублей.