Компания "Региональные энергетические угли" создала угольный технопарк в Приморье

Компания "Региональные энергетические угли" в статусе резидента Свободного порта Владивосток реализовала инвестиционный проект, создав технопарк по переработке и обогащению угля, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Инвестиционный проект с объемом осуществленных капиталовложений 13,6 млн. рублей заключается в организации деятельности по дроблению угля в Октябрьском районе Приморского края.

В рамках инвестиционного проекта резидент приобрел необходимое оборудование, в том числе дробильно-сортировочный комплекс, специализированный транспорт. Построена и функционирует лаборатория по производству химических анализов углей. Проект предполагает создание 19 рабочих мест. В перспективе планируется строительство обогатительной фабрики по сухому обогащению угля.



Статус резидента СПВ компания получила в декабре 2016 года. Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов. Для начала переработки угля компания подготовила территорию и приобрела специальную технику в течение первого – второго квартала 2017 года.

Далее произведена установка дробильно-сортировочного комплекса и проведены пуско-наладочные работы. Построена и введена в эксплуатацию лаборатория для контроля качества продукции после прохождения всех этапов переработки и обогащения угольной продукции.



В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 50 тысяч тонн угля в год с дальнейшим увеличением. Проект станет частью угольной промышленности региона.

"В связи с выскозольностью приморских углей выход на мировые рынки возможен только после их обогащения, чем мы и планируем заниматься в ближайшее время. Выгодное географическое расположение региона и преференции резидента СПВ позволят существенно снизить издержки и направить прибыль на развитие предприятия", - отметил генеральный директор компании "Региональные энергетические угли" Кирилл Кудрявцев.

Резидент является участником технологического парка "Дальневосточные энергетические угли" (ДЭУ). Задача парка заключается в освоении рынка угледобывающей отрасли. Технологический парк "ДЭУ" ведет деятельность, ориентированную на увеличение добычи угля и повышение производительности труда.



Технопарк будет поддерживать науку выделением грантов на научно-прикладное направление. Также в рамках технологического парка предполагается привлечение российских и иностранных научных организаций для запуска венчурных проектов, связанных с высокотехнологической переработкой угля.



В ближайшее время будет рассмотрен вопрос по созданию комплекса сухого обогащения угля - общепризнанным передовым методом, используемом на большинстве предприятий угольной отрасли.