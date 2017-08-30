Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно

Лицензирование и сертификация – тема, знакомая каждому предпринимателю. О "левых" организациях, подводных камнях и секрете успеха в оказании такой важной и нужной услуги ЕНВ рассказал генеральный директор компании ООО "СЕРТПРИМ ДВ" Андрей Безносенко.

Центр по сертификации "Сертприм" действует во Владивостоке с 2012 года. Генеральный директор ООО "Сертприм ДВ" – Безносенко Андрей Анатольевич. Основным видом деятельности компании является сертификация продукции и услуг, обучение по стандартам ИСО (ISO), проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов. Это одна из компаний, которая предоставляет полный перечень услуг в области сертификации и разрешительной документации на Дальне Востоке. Генеральный директор Андрей Безносенко. Место рождения г. Хабаровск. Образование высшее: ДВГТУ, юрист. С 2001 руководитель рекламного агентства в г. Хабаровск, с 2012 руководитель центра по сертификации "Сертприм". Женат, воспитывает сына.

Андрей Анатольевич, у вас есть уникальный опыт по оказаниям услуг сертификации. Расскажите более подробно, насколько востребована сертификация в Приморском крае, много ли компаний занимаются этом видом деятельности, среди представленных позиций, можно ли выделить наиболее востребованные у приморского бизнеса?

Услуга сертификации в нашем регионе достаточно востребована, так как любой товар, который реализуется на нашем рынке, должен пройти подтверждение на соответствие ГОСТу либо техническим регламентам. Конечно, есть перечень продукции, на который оформлять сертификат или декларацию не обязательно, но этот перечень небольшой. Да, есть компании, которые работают в области сертификации в нашем крае, есть специалисты в своем деле, но есть также так называемые посредники. Им не интересна дальнейшая "жизнь" выданного документа, решение проблем клиентов, вследствие чего, неправильно оформленный документ, который может пропустить таможня (если товар импортируется), оказывается ненужным для рынка.

Часто к нам обращаются как клиенты, так и знакомые с просьбой помочь решить задачу по сертификации или лицензированию, так скажем "под ключ". Например, оформить ввод в эксплуатацию оборудования и получить лицензию на опасный производственный объект, на котором эксплуатируется данное оборудование, либо помочь экспортировать продукцию на китайский рынок не только оформив документы для экспорта, но реализовать данную продукцию в Китае.

Расскажите, с чего начиналось ваше предприятие? Как происходило развитие компании, кто стал вашим первым клиентом, например?

Начинали мы с 2012 года, когда подписали соглашение об официальном представительстве с крупным питерским органом по сертификации, эксперты которого приезжали к нам на обучение, проводили установку программного обеспечения и совместно мы с ними выстраивали рабочий процесс. Первым клиентом была компания по импорту автомобилей и запасных частей, название, к сожалению, не помню.

Какие направления бизнеса, по Вашему мнению, можно назвать наиболее эффективными и менее рискованными для нашего региона и почему?

Рискованных направлений я бы не выделял, так как мы работаем исключительно в рамках закона и технических регламентов. Также, у нас, как и в других регионах, есть различные типы производств и порт, через который ввозится очень большая группа товаров.

С какими главными трудностями сталкивается ваша компания?

Я бы назвал это по-другому – интересные задачи. Например, мы помогали клиентам, желавшим "выйти из тени" и начать официально ввозить медицинские препараты. Были ситуации, когда клиент – ресторан, заказал в московской компании разработку ХАССП за 200 т.р., а инспектор Роспотребнадзора, рассмотрев данные документы, увидел их несоответствие и абсолютно обосновано выставил штраф 50 т.р. В решении таких вопросов мы и принимали самое непосредственное участие. Скажу без прикрас, нередко слышим слова благодарности за качественное выполнение своей работы.

На каких основных позициях основана конкурентоспособность вашей компании и динамичное ее развитие, есть ли так называемый "секрет успеха"?

Уверен, секрет успеха в любом взаимном деле – честность в партнерских взаимоотношениях.

Насколько важны в бизнесе партнерские отношения и как их устанавливать?

Наше кредо – относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе – это основа доверия и партнёрских отношений. К сожалению, не секрет, что сейчас и в данном сегменте рынка, который, на минуточку, хорошо контролируется, работают компании-однодневки. Например, сейчас в Росаккредитации идет обсуждение аннуляции сертификатов, выданных такими организациями. Встает вопрос что делать: либо аннулировать, либо проводить проверки продукции, на которую был выдан сертификат и проверки производителей этой продукции.

Где ваша компания берет кадры, сложно ли с квалифицированными сотрудниками сегодня?

Что касается кадров, то мы, на базе своего лицензированного учебного центра "Стандарт" постоянно обучаем наших сотрудников. Мы учим их не просто "как работать с клиентом", а дополнительно повышаем их квалификацию в международных органах по сертификации – готовим экспертов по разным направлениям деятельности.

Что бы Вы хотели пожелать начинающему предпринимателю в условиях современной экономической нестабильности? Как, по Вашему мнению, работают госпрограммы поддержки МСП?

Пожелание одно – работать с проверенными партнерами. Программы по поддержки малого и среднего предпринимательства работают, но вызывает сожаление, что об этом мало кто знает. Например, о возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП, либо до 10 000 долларов на консалтинговые услуги для любого вида деятельности мало кому известно.

Как Вы считаете, важен ли для бизнесмена процесс обучения в течение всей жизни или достаточно поставить свое дело на правильные рельсы и можно "почивать на лаврах"?

Бизнес – это движение. Можно проложить рельсы, поставить поезд, ехать он будет. Но надеяться на то, что он будет всегда заполнен пассажирами, как, например, поезда в Индии, не стоит. Законодательство постоянно меняется. Сейчас мы заключаем партнерские отношения с лабораториями Азии, Европы, в связи с чем, необходимо не только учить их язык, но и требования к сертификации продукции.

Хотелось бы узнать, какие достижения и в каких областях вам наиболее приятны как человеку, какие важные успехи вы цените как руководитель компании?

Как юристу по образованию, нравится работать с теми задачами, которые клиенты считают сложными, не зависимо от области. Успех – решение таких задач, а еще, когда это решение стоит не миллионы, как клиент предполагал ранее, а значительно дешевле.