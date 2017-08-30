МАГАТЭ: Северная Корея могла разработать экспериментальный атомный реактор

Представители МАГАТЭ высказали предположение, что в Северной Корее может быть экспериментальный атомный реактор. Агентство создало команду для надзора за ходом ядерного развития страны, сообщает ЕНВ.

Международное агентство по контролю атомной энергии обнародовало доклад о ядерном развитии Пхеньяна в канун своей ежегодной всеобщей конференции, которая состоится в сентябре. В этой конференции примут участие представители более 160 стран.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что организация провела анализ ядерной установки в Ньонбюне с помощью спутниковых снимков. В результате проделанного анализа подтвердился факт выбросов пара и охлаждённой воды, которые являются признаками активного реактора.

Агентство также заявляет, что в Северной Корее существует возможность создания обогатительной фабрики, также в исследуемом районе страны ведется строительство в рамках расширения завода.

МАГАТЭ заявляет, что в организации стопроцентно не уверены, что означают полученные данные, однако ведомство выражает серьезную озабоченность по поводу продолжающегося ядерного развития Северной Кореи.