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В мире

29 августа 2017, 15:00
МАГАТЭ: Северная Корея могла разработать экспериментальный атомный реактор

МАГАТЭ: Северная Корея могла разработать экспериментальный атомный реактор

Международное агентство по контролю атомной энергии обнародовало доклад по КНДР в канун своей ежегодной конференции

Представители МАГАТЭ высказали предположение, что в Северной Корее может быть экспериментальный атомный реактор. Агентство создало команду для надзора за ходом ядерного развития страны, сообщает ЕНВ.

Международное агентство по контролю атомной энергии обнародовало доклад о ядерном развитии Пхеньяна в канун своей ежегодной всеобщей конференции, которая состоится в сентябре. В этой конференции примут участие представители более 160 стран.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что организация провела анализ ядерной установки в Ньонбюне с помощью спутниковых снимков. В результате проделанного анализа подтвердился факт выбросов пара и охлаждённой воды, которые являются признаками активного реактора.

Агентство также заявляет, что в Северной Корее существует возможность создания обогатительной фабрики, также в исследуемом районе страны ведется строительство в рамках расширения завода.

МАГАТЭ заявляет, что в организации стопроцентно не уверены, что означают полученные данные, однако ведомство выражает серьезную озабоченность по поводу продолжающегося ядерного развития Северной Кореи.

Метки: МАГАТЭ, Северная Корея

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