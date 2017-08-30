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Общество

29 августа 2017, 14:00
На Тихоокеанском флоте проходят тренировки специалистов спасательных парашютно-десантных групп

На Тихоокеанском флоте проходят тренировки специалистов спасательных парашютно-десантных групп

Подобные занятия проводятся не менее 2 раз в месяц круглый год,

В ходе практических занятий военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп авиабазы Тихоокеанского флота выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по сложным видам подготовки. Среди них – десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400 - 200 метров и ниже), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/с. Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку, сообщает ЕНВ.

Подобные занятия проводятся не менее 2 раз в месяц круглый год, в ходе которых спасатели тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях. Отрабатывают навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам. С начала года спасатели выполнили порядка 500 прыжков с парашютом, в том числе в темное время суток.

Поиск и спасение людей – главная  составляющая работы спасательных парашютно-десантных групп. Специалисты службы наряду с сотрудниками МЧС привлекаются к поисково-спасательным операциям, а также осуществляют контроль за исправностью и устраняют неполадки в системах средств спасения летного состава (парашютов, катапульт, аварийных запасов).

Кроме того, специалисты службы проводят обучение летного состава авиабаз морской авиации Тихоокеанского флота по применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям по вынужденному покиданию воздушного судна в случаях нештатных ситуаций при неисправности воздушного судна. 

Метки: ТОФ, тренировки

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