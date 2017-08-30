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Южная Корея

29 августа 2017, 13:00
Власти Южной Кореи расследуют правомерность разгона демонстраций 1980 года

Власти Южной Кореи расследуют правомерность разгона демонстраций 1980 года

Министерство обороны Южной Кореи приступит к специальному исследованию преследований акций протестов 1980 года в юго-западном городе Кванджу

В мае 1980 года военные использовали оружие и другие вспомогательные средства, чтобы подавить демонстрации, в которых в основном участвовали студенты. Они протестовали против военного правительства, которое пришло к власти путем государственного переворота. В результате действий военных, 236 человек погибли или пропали без вести, еще около 3500 человек получили ранения, сообщает ЕНВ.

В ближайшее время министерство обороны Южной Кореи начнётспециальное расследование по поручению президента Мун Джэина. Он продемонстрировал готовность раскрыть полную картину разгона.

По словам представителей министерства, процедура дознания потребует около трех месяцев для тщательного изучения документов.

Представители министерства заявили, что ведомство проверит, открывали ли вертолеты огонь по зданию, в котором находилось множество гражданских лиц. В ходе расследования будет также рассмотрен вопрос о том, был ли произнесён приказ о включении истребителей в режим ожидания для нападений на гражданских лиц.

Вооруженные силы до сих пор отрицают, что они открыли огонь с вертолетов.Южнокорейцы в значительной степени поддерживают расследование, частично из-за показанного фильма о разгоне демонстрации, который стал настоящим хитом этого лета.

Но некоторые консервативные оппозиционные законодатели ставят под сомнение необходимость расследования. Они обеспокоены тем, что министерству обороны придется использовать ресурсы для расследования на фоне угроз со стороны Северной Кореи.

Метки: демонстрация, Южная Корея

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