Индийского гуру-насильника приговорили к 20 годам тюрьмы

Индийская полиция обеспокоена возможным возобновлением волнений после того, как известный в Индии духовный лидер был приговорен к тюремному заключению за изнасилование. Индийский суд в понедельник назначил наказание Гурмиту Раму Рахиму Сингху в виде 20 лет тюремного заточения, сообщает ЕНВ.

На прошлой неделе он был признан виновным в изнасиловании двух женщин, которые являлись его последовательницами, о наказании сроком в 20 лет лишения свободы стало известно только в минувший понедельник.

Арест Гурмиту Раму Рахиму спровоцировал жёсткие беспорядки в штате Харьяна расположенном недалеко от Нью-Дели, с участием десятков тысяч его сторонников. В результате несанкционированных акций протеста 38 человек погибли и более 250 – получили ранения.

Гуру получил популярность благодаря своим выступлениям в кино и музыкальных клипах и, как считается, его учениеприковывает внимание более 100 000 последователей. Представители полиции в Харьяне заявляют, что на этот раз до сих пор не было сообщений о насилии или беспорядках. В связи с возросшей общественной активностью в штате около 30 000 офицеров были активизированы по тревоге.

Напомним, Гурмит Рам Рахим Сингх известен в Индии в первую очередь, как лидер духовной общины Дера Сача Саудра. Помимо этого, он известен как музыкальный продюсер, актер, режиссер и общественный деятель.