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Общество

29 августа 2017, 12:10
Генпрокуратура заявила иск на 614 млн. рублей к фигурантам дела Игоря Пушкарева

Генпрокуратура заявила иск на 614 млн. рублей к фигурантам дела Игоря Пушкарева

Ущерб от действий бывшего мэра Владивостока оценивается в 143 млн рублей

Генпрокуратура заявила гражданский иск на сумму более чем 614 млн. рублей к отстраненному от должности и арестованному мэру Владивостока Игорю Пушкареву, обвиняемому по делу о злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, и другому фигуранту уголовного дела, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

"От имени Генпрокуратуры РФ Игорю Пушкареву, Андрею Пушкареву и Андрею Лушникову заявлен иск на 471 млн. рублей и 143 млн. рублей", - огласил материалы дела судья. Речь идет о возмещении материального ущерба в пользу организации "Дороги Владивостока", учредителем и собственником имущества которой является администрация города.

По данным следствия, ущерб, нанесенный действиями Пушкарева, составляет 143 млн. рублей, также он получил взятку в размере 75 млн. рублей от брата, который владел фирмой стройматериалов.

В ходе судебного заседания сторона гособвинения настаивала на продлении срока ареста обвиняемым в связи с тем, что уголовное дело в отношении фигурантов представляет особую сложность. Как стало известно, решение о продлении срока ареста Мосгорсуд огласит во вторник, 29 августа, в 10:00 мск.

"Они могут скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства по делу. Кроме того, в деле есть засекреченный свидетель обвинения - экономист под псевдонимом Алла Шварц, которая опасается за свою жизнь в связи с угрозами в ее адрес", - сообщил в суде представитель СК, добавив, что срок предварительного следствия установлен до 30 ноября 2017 года.

"Более семи лет Пушкарев совершал преступления коррупционного характера, и все преступления фигуранты совершали умышленно", - добавил следователь. Гособвинение поддержало доводы ходатайства следствия в полном объеме. "Вина фигурантов дела подтверждается результатами оперативно-разыскной деятельности ФСБ России и показаниями свидетелей", - подчеркнул, в свою очередь, прокурор.

Адвокат Александр Высоцкий, представляющий интересы бывшего градоначальника, со своей стороны заявил о неэффективности следствия по делу, попросил не удовлетворять просьбу СК и избрать в отношении подзащитных меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО. "Прошу отпустить под домашний арест Пушкарева или избрать для него денежный залог в размере 10 млн. рублей", - пояснил он.

"Уже весь Приморский край и вся страна 15 месяцев обсуждают, какой я злодей, однако это ничем не подтверждено в 109 томах уголовного дела, с которыми я заново сейчас знакомлюсь, а говорит об обратном - о моей невиновности", - заявил, в свою очередь, сам Пушкарев.

Напомним, 1 июня 2016 года стало известно о задержании Пушкарева и директора предприятия "Дороги Владивостока" Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и по ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").

По данным следствия, Лушников признал вину и дал показания против Пушкарева. Сам бывший мэр свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. Позже был задержан родной брат экс-главы Владивостока Андрей Пушкарев. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Игорю Пушкареву было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, Андрею Пушкареву - в даче взятки и коммерческом подкупе. Лушникова обвиняют в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа.

Метки: Генпрокуратура, иск

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