В результате оползня в Южном Китае 2 человека погибли, 25 – пропали без вести

Государственное информационное агентство Китая "Синьхуа" сообщило, что оползень произошел в минувший понедельник в полдень. Эпицентром трагедии стал горный район, расположенный примерно в 100 километрах от главного города Гуйчжоув провинции Гуйян, сообщает ЕНВ.

34 дома были захоронены под насыпью из грязи. Дорожная инфраструктура тоже пострадала от катаклизма, дороги оказались под толстым слоем грязи. Местная полиция и пожарные в экстренном режиме ищутвыживших.

Видеозапись, сделанная на месте, показывает, что одна из частей горы внезапно рушится и поднимает облака пыли. На кадрах также можно увидеть то, что местных жителей спасают из-под груды щебня.

Причина оползня до сих пор неизвестна, но в последние дни в Южном Китае часто были сильные дожди, вызванные двумя тайфунами.