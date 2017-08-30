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Япония

29 августа 2017, 11:40
Правительство Японии заявило о новых ракетных испытаниях КНДР

Правительство Японии заявило о новых ракетных испытаниях КНДР

Северная Корея выпустила ракету со своего западного побережья в сторону Японии, ракета упала вблизи северо-восточного японскогорегиона Тохоку

Японские правительственные чиновники сообщают о том, что ракета была запущена по направлению к северо-востоку примерно в 5:58 утра по токийскому времени во вторник. Предполагается, что ракета в ходе полетаразбилась на три части, прежде чем упасть в тихоокеанских водах на расстоянии около 1,180 километров от мыса Эримо в северной префектуре Хоккайдо примерно в 6:12 утра, сообщает ЕНВ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал предпринять все необходимые шаги для обеспечения безопасности японского народа после сообщений о запуске ракет Северной Кореей. Абэ заявил журналистам во вторник утром, что его правительство собирает информацию и начинает немедленно анализировать ситуацию.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга сообщает, что запуск новой ракеты Северной Кореи – это беспрецедентная и серьезная угроза для безопасности Японии.Также высокопоставленный чиновник поведал репортерам, что баллистическая ракета представляет угрозу миру и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Суга заявил, что ракеты КНДР могут угрожать безопасности самолетов и судов. Он сказал, что это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Он также заявил, что Япония не может допускать повторения безрассудных и провокационных действий со стороны КНДР. Он добавил, что правительство Японии решительно осудило запуск. По словам главного секретаря кабинета министров Японии, японское правительство будет тесно сотрудничать с Соединенными Штатами и Южной Кореей,чтобы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей. Он добавил, что правительство вскоре соберет заседание Совета национальной безопасности по этому случаю.

Метки: ракеты, Северная Корея, Япония

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