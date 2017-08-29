Формирование кадрового потенциала ДФО выйдет на оптимальный уровень не менее чем через 10 лет

В условиях работы территорий Опережающего развития и Свободного порта Владивосток, вопрос о кадровом дефиците встает на Дальнем Востоке крайне остро. В советское время кадровая проблема на Дальнем Востоке решалась с помощью преференций, в числе которых были северные надбавки и районные коэффициенты, обеспечение жильем, улучшенное снабжение товарами повышенного спроса и тому подобные меры.Вследствие отмены преференций стимулы закрепления населения в дальневосточном регионе исчезли, ускорились миграционные процессы, которые привели к оттоку квалифицированных кадров в центральные регионы России, сообщает ЕНВ.

Проблема формирования кадрового потенциала Дальнего Востока в настоящее время стоит намного острее, по сравнению с другими макрорегионами России. Одна из причин сложившейся ситуации – географическое положение, а также природно-климатические условия. Эксперты называют Дальний Восток трудонедостаточным регионом.

По оценкам экспертов, неблагоприятными для жизни человека считаются территории: Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданская область, территория бывшего Корякского автономного округа (север Камчатского края), северная часть Хабаровского края, Амурской и Сахалинской области. К благоприятным относят Приморский край. Остальная территория позиционируется как среднеблагоприятная.

При этом, в первой из перечисленных зон проживает 17,7% населения Дальнего Востока, во второй – 30,9%, в третьей – 51,4%.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка в своих выступлениях, неоднократнорекомендовал при трудоустройстве на предприятия ТОР, Свободного порта Владивосток и инвестиционные проекты региона приоритет отдавать дальневосточникам. Большинство представителей бизнеса также считают, что научить "своих" дешевле, нежели приглашать специалистов из других регионов

Дефицит кадров присутствует практически на всех предприятиях Приморского края. Особенно остро он отмечается в производственном и медицинском секторах. Не хватает узконаправленных специалистов: токарей, наладчиков, слесарей, медработников ит.п. При этом, зарплаты по перечисленным специальностям варьируются от 15 до 70 тысяч в месяц.

Председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Тимченко отметил, что основным поставщиком специалистов являются вузы, однако, статистика такова, что практически половина выпускников по специальностям не работают: "Дефицитные" кадры не выпускают в том объеме, в котором они необходимы, поэтому чаще всего предприниматели предпочитают набирать и обучать на предприятия новичков. И мы – не исключение".

Активную работу проводит в направлении наращивании кадров и "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", цель которого –комплексное решение вопросов по обеспечению Дальневосточного федерального округа инвестиционными проектами и трудовыми ресурсами, достижение положительной миграционной динамики за счёт дополнительного притока населения и его закрепления.

К функциям Агентства отнесены информационное и организационно-методическое сопровождение мер по привлечению работников из других субъектов федерации для реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе; информационная и методологическая поддержка работодателей в вопросах обеспечения трудовыми ресурсами; внедрение передовых практик в систему дополнительного профессионального образования и профессионального обучения; разработка системных решений и механизмов по совершенствованию деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на Дальнем Востоке и другие. В своей деятельности агентство использует различные инструменты, в том числе, возможности информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России".

Однако, сегодняшние тенденции говорят об обратном. По предварительным расчетам экспертов, число занятых в промышленности на Дальнем Востоке в ближайшее время снизится на 10,6%, в сельском хозяйстве – на 15,7%. В то же время, увеличится число занятых в строительстве на 42,9% и транспорте – на 13,6%.