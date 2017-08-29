У обладателей "дальневосточного гектара" возникают проблемы с проездом к своим землям

Начинается второй этап развития практики выдачи бесплатных гектаровна Дальнем Востоке. Взакон о дальневосточном гектаре были внесены поправки. Одно из фундаментальных изменений связано с инфраструктурой участков, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал журналистам, что на сегодняшний день насчитывается более 100 тысяч заявок, и на многих территориях участки выделяются в несколько рядов.

"У жителей участков, которые выбрали первые, возникают проблемы с проездом к своим землям. Хозяева других участков говорят: "вот вы как хотите, но не через нас".Во-первых, мы прописали обязанность(раньше это все рекомендательно было) местных органов власти оставлять, когда идет такое массовое выделение, коридоры для проезда, для строительства сетей и прокладки коммуникаций к участку. А когда все-таки местные власти по каким-то причинам прозевали ситуацию, и человек столкнулся с тем, что к участку проехать нельзя, предоставили возможность людям изъятия части земли через публичный сервитут с восстановлением этой части, то есть с предоставлением гражданину дополнительной площади", - рассказал Юрий Трутнев.

Он пояснил, чтоплощадь для предоставления бесплатных дальневосточных гектаров увеличится в полтора раза.

"Мы внимательно мониторили, как закон внедряется, что мешает его реализации. И уперлись в то, что мало земли предоставляем. Большое количество земли защищено различными нормами ограничения оборота и иногда они избыточны. Мы провели работу вместе с Минприроды и Роснедрами, работали и с участками охотугодий, землями лесного фонда и участками над недрами. Часть земель удалось вернуть в оборот.Следующая история была связана с тем, что часто человек подает заявку, а уполномоченный орган ему отказывает, потому что границы участка пересеклись с правами третьих лиц. До сих пор не все права до конца учтены, хотя мы уже многократно просили и регионы, и Росреестр навести порядок в реестре.Но пока нет у нас такой идеальной карты, а это же безобразие. Мы запретили отказывать гражданам и обязали уполномоченный орган предлагать коррекцию границ или другое место, то есть помочь человеку получить участок, а не просто отправить его восвояси. Это самые важные новации закона. Люди смогут выбирать землю на гораздо большей территории. Площадь зон "нельзя" сократится на 57 %. Отказывать людям будут намного меньше, не будет междоусобных войн из-за проезда к участкам. То есть мы постепенно отработаем тот алгоритм предоставления земли, который удобен людям",- рассказал зампред правительства.

По словам Юрия Трутнева, на данный момент, наибольшее число заявок прослеживается в Якутии (Республике Саха), Сахалинской области и Хабаровском крае.

Юрий Трутнев отметил высокую заинтересованность возникновения на Дальнем Востоке новых населенных пунктов. "Пока почти 40 процентов получателей дальневосточных гектаров будут строить индивидуальные жилые дома, около 22 процентов – заниматься сельским хозяйством, 15 процентов – садово-огородным, около 14 процентов взяли землю для рекреационных проектов, 9 процентов – для предпринимательства", - привел статистику полпред.

При этом, индекс строительства на Дальнем Востоке в 2017 году прибавил 17 пунктов.

"Может быть, мы еще и не создали условия для счастья в регионе, но Дальний Восток строится и намного быстрее, чем другие территории страны. Вот так и начинается опережающее развитие. Но мы не только в рамках программы дальневосточного гектара рассчитываем на строительство новых населенных пунктов", - отметил Юрий Трутнев в беседе с журналистами.