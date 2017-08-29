Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

28 августа 2017, 22:20
Спрос на приморское мороженое в Китае упал

Спрос на приморское мороженое в Китае упал

Поставки достигли нулевого уровня

Несмотря на то, что общий объем экспортируемого мороженного у российских поставщиков значительно вырос, в Приморском крае подобного всплеска не наблюдается. Наоборот, такие крупные предприятия, как Арсеньевский завод, жалуются на критическое падение поставок за рубеж, которые приблизились к нулю. Некоторые эксперты объясняют ситуацию высокой долей подделки дальневосточного продукта в Китае, сообщают ЕНВ.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт мороженого в Китай из России вырос на 17,5%. За январь–июнь продажи этой продукции за границей принесли на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, 2016 года ознаменовался высокими продажами мороженого за рубеж, в частности большая часть Дальневосточного продукта ушла на китайскую территорию.

Генеральный директор АНО "Центр развития экспорта Приморского края" Сергей Казаков рассказывал СМИ о том, что, с каждым годом в бизнес-среде Приморья появляется все больше желающих выйти на внешние рынки.

"При этом, наблюдается положительная тенденция – предприниматели переходят от экспорта сырья к поставкам готовой экспортоориентированной продукции. Поэтому сегодня наша главная задача – продолжить оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу Приморья в экспортной деятельности", – заявлял он.

Так, Арсеньевский молочный завод подписал договоры намерения на поставку около 1,5 тысяч тонн приморского мороженого в Китай.

"Серьезную роль в продвижении продукции предприятия играла активная поддержка со стороны краевых властей и Центра развития экспорта. В этом году объемы экспортируемого продукта в Китай упали до критических", - отметил генеральный директор Арсеньевского молочного завода Юрий Минкин.

О снижении объемов рассказал и другой эксперт, генеральный директор компании "Зайца" Илья Амирханов: "В прошлом году, мы продали в Китай две партии: 5 и 7 тонн. С учетом относительно небольших объемов производств нашей компании, такие цифры очень порадовали. У китайского потребителя спрос, несомненно, есть, и он высок, там на 100% готовы покупать наше мороженое. Однако, в текущем году, хотя контрактов много, китайские партнеры ничего не берут, оказалось, они не особо платежеспособны".

Согласно данным Росстата, спрос на молочную продукцию в целом постепенно снижается. В прошлом году он упал на 3%.

По информации "Известий", средние потребительские цены на молочку в июле 2017 года по сравнению с прошлым годом, выросли. Так, масло подорожало на 25,6%, стерилизованное молоко — на 10,51%, сыр — на 10%. На 9% повысились цены на сметану и пастеризованное молоко. Эксперты объяснили это явление увеличением стоимости сырья. Кроме того, сейчас производителям приходится тратить больше средств на покупку нового оборудования и замену старого. По мнению специалистов, до конца года существенного повышения потребительских цен в этом сегменте рынка не будет.

Метки: Китай, мороженое

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Пять человек погибли в результате мощного тайфуна Хато в МакаоПять человек погибли в результате мощного тайфуна Хато в Макао
24 августа 2017, 16:20
153 человека пострадали
Нескольких китайцев оштрафовали за надетые костюмы армии Японии времён Второй МировойНескольких китайцев оштрафовали за надетые костюмы армии Японии времён Второй Мировой
24 августа 2017, 16:00
Полиция в Шанхае оштрафовала группу китайских граждан за фотографию в костюмах, похожих на старую форму японской императорской армии
Поезда "Фусин" по маршруту Пекин-Шанхай будут ездить со скоростью 350 км/чПоезда "Фусин" по маршруту Пекин-Шанхай будут ездить со скоростью 350 км/ч
21 августа 2017, 17:50
Время в пути по этому маршруту составит 4,5 часа

Последние новости

Формирование кадрового потенциала ДФО выйдет на оптимальный уровень не менее чем через 10 летФормирование кадрового потенциала ДФО выйдет на оптимальный уровень не менее чем через 10 лет
вчера, 23:10
В советское время, проблема дефицита специалистов решалась с помощью преференций
У обладателей "дальневосточного гектара" возникают проблемы с проездом к своим землямУ обладателей "дальневосточного гектара" возникают проблемы с проездом к своим землям
вчера, 22:30
В закон о дальневосточном гектаре внесены поправки
Генеральный директор "Примводоканала" Алексей Осиюк задержан правоохранителямиГенеральный директор "Примводоканала" Алексей Осиюк задержан правоохранителями
вчера, 21:40
Заместители Алексей Осиюка на данный момент не проинформированы о задержании гендиректора

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+