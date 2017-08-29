Спрос на приморское мороженое в Китае упал

Несмотря на то, что общий объем экспортируемого мороженного у российских поставщиков значительно вырос, в Приморском крае подобного всплеска не наблюдается. Наоборот, такие крупные предприятия, как Арсеньевский завод, жалуются на критическое падение поставок за рубеж, которые приблизились к нулю. Некоторые эксперты объясняют ситуацию высокой долей подделки дальневосточного продукта в Китае, сообщают ЕНВ.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт мороженого в Китай из России вырос на 17,5%. За январь–июнь продажи этой продукции за границей принесли на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, 2016 года ознаменовался высокими продажами мороженого за рубеж, в частности большая часть Дальневосточного продукта ушла на китайскую территорию.

Генеральный директор АНО "Центр развития экспорта Приморского края" Сергей Казаков рассказывал СМИ о том, что, с каждым годом в бизнес-среде Приморья появляется все больше желающих выйти на внешние рынки.

"При этом, наблюдается положительная тенденция – предприниматели переходят от экспорта сырья к поставкам готовой экспортоориентированной продукции. Поэтому сегодня наша главная задача – продолжить оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу Приморья в экспортной деятельности", – заявлял он.

Так, Арсеньевский молочный завод подписал договоры намерения на поставку около 1,5 тысяч тонн приморского мороженого в Китай.

"Серьезную роль в продвижении продукции предприятия играла активная поддержка со стороны краевых властей и Центра развития экспорта. В этом году объемы экспортируемого продукта в Китай упали до критических", - отметил генеральный директор Арсеньевского молочного завода Юрий Минкин.

О снижении объемов рассказал и другой эксперт, генеральный директор компании "Зайца" Илья Амирханов: "В прошлом году, мы продали в Китай две партии: 5 и 7 тонн. С учетом относительно небольших объемов производств нашей компании, такие цифры очень порадовали. У китайского потребителя спрос, несомненно, есть, и он высок, там на 100% готовы покупать наше мороженое. Однако, в текущем году, хотя контрактов много, китайские партнеры ничего не берут, оказалось, они не особо платежеспособны".

Согласно данным Росстата, спрос на молочную продукцию в целом постепенно снижается. В прошлом году он упал на 3%.

По информации "Известий", средние потребительские цены на молочку в июле 2017 года по сравнению с прошлым годом, выросли. Так, масло подорожало на 25,6%, стерилизованное молоко — на 10,51%, сыр — на 10%. На 9% повысились цены на сметану и пастеризованное молоко. Эксперты объяснили это явление увеличением стоимости сырья. Кроме того, сейчас производителям приходится тратить больше средств на покупку нового оборудования и замену старого. По мнению специалистов, до конца года существенного повышения потребительских цен в этом сегменте рынка не будет.