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Общество

28 августа 2017, 21:40
Генеральный директор "Примводоканала" Алексей Осиюк задержан правоохранителями

Генеральный директор "Примводоканала" Алексей Осиюк задержан правоохранителями

Заместители Алексей Осиюка на данный момент не проинформированы о задержании гендиректора

Генеральный директор "Примводоканала" Алексей Осиюк задержан правоохранительными органами днем, 27 августа. Следственный комитет Приморского края не стал раскрывать корреспондентам всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, глава "Примводоканала" задержан по делу о махинациях на краевом государственном предприятии, сообщает ЕНВ.

Специалист пресс-службы "Примводоканала" Ольга Кудрявцева сообщила изданию, что генеральный директор находится в отпуске и сейчас связаться с ним не представляется возможным.

"О взятии под стражу генерального директора мы смогли узнать только из средств массовой информации. Наши работники еще об этом даже не догадываются. Заместители Алексея Александровича также не осведомлены о его местонахождении", – сообщила представитель пресс-службы "Примводоканала".

В чем именно подозревается Алексей Осиюк на данный момент доподлинно неизвестно. Из официальных источников известно лишь, что его подозревают в покушении на мошенничество, а именно по статье 30-й УК РФ ("Покушение на преступление") и четвертой части 159-й статьи ("Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере").

"Вопрос о дальней мере пресечении для гендиректора Алексея Осинюка еще не решен. Возможно, она будет дополнительно избрана в ближайшие несколько дней", - рассказали информированные источники в суде. 

Алексей Александрович Осиюк закончил международно-правовой факультет Дальневосточного государственного университета с красным дипломом по специальности "Юриспруденция". В 2010 году с красным дипломом окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ – изучал государственное и муниципальное управление по специализации "Финансы, налоги и кредит".

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом отдела инвестиционных проектов департамента по внешнеэкономическим связям и туризму администрации Приморского края.

В 2001–2003 годах работал в адвокатской конторе № 21 Владивостока, специализировался на гражданско-правовых отношениях.

В 2005–2008 годах трудился руководителем аппарата Думы Красноармейского района Приморского края.

В 2009 году был назначен председателем избирательной комиссии Красноармейского муниципального района.

В 2009 году стал главой администрации Красноармейского муниципального района и возглавлял район в течение полутора лет.

В 2012–2013 годах работал первым заместителем главы администрации Смоленска. В круг полномочий входили координация вопросов составления и организации исполнения городского бюджета; разработка и реализация концепции, прогнозов и основных направлений социально-экономического развития города; формирование тарифной политики и мер тарифного регулирования; формирование стратегии развития малого и среднего предпринимательства и другие.

В 2013–2014 годах являлся директором ООО "Лермонтовский горно-обогатительный комбинат".

В 2014 году стал генеральным директором КГУП "Примводоканал".

Метки: задержание, Примводоканал

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