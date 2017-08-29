Генеральный директор "Примводоканала" Алексей Осиюк задержан правоохранителями

Генеральный директор "Примводоканала" Алексей Осиюк задержан правоохранительными органами днем, 27 августа. Следственный комитет Приморского края не стал раскрывать корреспондентам всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, глава "Примводоканала" задержан по делу о махинациях на краевом государственном предприятии, сообщает ЕНВ.

Специалист пресс-службы "Примводоканала" Ольга Кудрявцева сообщила изданию, что генеральный директор находится в отпуске и сейчас связаться с ним не представляется возможным.

"О взятии под стражу генерального директора мы смогли узнать только из средств массовой информации. Наши работники еще об этом даже не догадываются. Заместители Алексея Александровича также не осведомлены о его местонахождении", – сообщила представитель пресс-службы "Примводоканала".

В чем именно подозревается Алексей Осиюк на данный момент доподлинно неизвестно. Из официальных источников известно лишь, что его подозревают в покушении на мошенничество, а именно по статье 30-й УК РФ ("Покушение на преступление") и четвертой части 159-й статьи ("Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере").

"Вопрос о дальней мере пресечении для гендиректора Алексея Осинюка еще не решен. Возможно, она будет дополнительно избрана в ближайшие несколько дней", - рассказали информированные источники в суде.