Соглашение о создании в Приморье японского реабилитационного центра медицины подпишут вовремя ВЭФ

Соглашение с японской компанией "Медицинский центр "Джей-джи-си Хокуто Медсервис", учредителем которой является JGC Corporation, о создании во Владивостоке медицинского реабилитационного центра будет оформлено во время проведения Восточного Экономического форума. Мысль создать реабилитационный медцентр возникла у японской стороны на полях ВЭФ-2016 и впервые озвучена во время поездки президента Владимира Путина с делегацией в Японию в декабре прошлого года, сообщает ЕНВ.

"На данный момент нами уже подана заявка на присвоение компании статуса резидента Свободного порта Владивосток. Кроме того, на днях мы получили от властей Приморского края устное подтверждения положительного ответа. Сейчас, совместно с корпорацией по развитию Дальнего Востока, мы занимаемся детальной проработкой нашего проекта. Документ о сотрудничестве будет подписан обеими сторонами на полях проведения Восточного экономического форума", - сообщает заместитель главы международного маркетинга JGC Corporation Като Мотоичи.

Компания дополнительно уточняет, что для создания центра уже найдено здание во Владивостоке. В проект будет направлено 150 миллионов рублей инвестиций, а откроется медицинский реабилитационный центр весной 2018 года. Сотрудники центра будут состоять как из японцев, так и российских специалистов, которые проходили стажировку в крупных компаниях Японии. С начала работы центра организаторы проекта рассчитывают, что медцентр будет принимать 50 пациентов в день, и планируется об увеличении количество пациентов до 200 в день.

Напомним, что договоренность о создании во Владивостоке японского реабилитационного центра для восстановления пациентов после различных тяжелых заболеваний была озвучена в конце 2016 года во время официального визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в столицу Японии.

"Мы долгое время вынашивали идею создания проекта и теперь мы рады наконец приступить к его осуществлению. Мы хотим, чтобы он оказался востребованным в приморском крае, поэтому также рассчитываем на сотрудничество с местными поликлиниками", - сообщает Като Мотоичи.

К слову, ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. Также, в 2016 было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.