Обнаружен бортовой самописец пропавшего японского вертолёта сил самообороны

Согласно сообщениям морских сил самообороны Японии, был обнаружен самописец вертолёта, контакт с которым был потерян во время его полёта над Японским морем. Как сообщается, трёх из четверых членов экипажа обнаружить не удалось, сообщает ЕНВ.

Известно, что японский патрульный вертолёт находился на примерном расстоянии в 90 километров от японского мыса Таппи, расположенном в префектуре Аомори. Во время выполнения учебного полёта в субботу связь с летательным средством была потеряна. В 10 часов 20 минут вертолёт перестал реагировать на сигналы.

По сообщениям официальных представителей японских морских сил самообороны, команда спасательного корабля достала из воды бортовой самописец. Как сообщает японская сторона, вертолёт мог потерпеть крушение над морем.

Единственный из обнаруженных членов экипажа был спасён и оперативно доставлен в больницу. Травм у него зафиксировано не было. Морские силы самообороны и Управление береговой охраны Японии продолжают вести поиски пропавших членов экипажа пострадавшего вертолёта.

Напомним, в субботу вечером в Японском море была потеряна связь с вертолётом сил самообороны Японии. На борту находились 4 человека.