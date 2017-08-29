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Экономика

28 августа 2017, 15:10
Владивостокский рыбный порт намерен проводить рыбные аукционы в Приморье

Владивостокский рыбный порт намерен проводить рыбные аукционы в Приморье

Общий объём инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей

Один из первых резидентов Свободного порта, Владивостокский рыбный порт, ждет серьезная реконструкция. На территории порта планируется построить новый холодильный комплекс для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тысяч тонн, а также специальное помещение для проведения рыбных аукционов. Общий объём инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам представителей порта, сегодня грузооборот рыбной продукции на предприятии составил более 350 тысяч тонн, а общий объём грузов, прошедших через терминалы порта – более двух миллионов тонн. Кроме перевалки рыбы порт выполняет и контейнерные перевозки.

В планах – серьезная реконструкция предприятия, которое является резидентом Свободного порта Владивосток.  

"На территории порта будет построен новый холодильный комплекс для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тысяч тонн. Сейчас идёт проектирование, есть договорённости с японской компанией на поставку специального оборудования", – рассказал советник генерального директора порта Дмитрий Лёгкий.

Кроме того, в составе нового комплекса предусмотрены помещения для проведения здесь рыбных аукционов.

"Общий объём инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей. Введение в эксплуатацию нового объекта портовой инфраструктуры позволит дополнительно трудоустроить более 100 человек", – отметили в порту.

По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, ввод в эксплуатацию нового холодильного терминала даст новый импульс не только для развития порта, но и всего рыбного и перерабатывающего производства края.

"В прошлом году вылов приморских рыбаков достиг исторического максимума за последние 15 лет. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье. Рыбу надо где-то хранить, перегружать, транспортировать и новые холодильные мощности сегодня крайне необходимы. А проведение аукционных торгов дает возможность приобрести рыбу и морепродукты непосредственно у рыбодобывающих компаний и производителей, исключая посредническое звено, что безусловно влияет на конечную стоимость продукта", – подчеркнул глава региона.

Напомним, федеральный закон"О свободном порте Владивосток" Президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 454 заявки. На сегодняшний день подписано 284 соглашения, из них 246 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 230 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 27 тысяч рабочих мест.

По словам Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток, – за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.

Метки: Свободный порт Владивосток, ТОР

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