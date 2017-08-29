Во Владивостоке завершился военно-технический форум "АРМИЯ-2017"

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2017". В торжественной церемонии прошедшей в Доме офицеров Тихоокеанского флота приняли участие представители командования Восточного военного округа, Тихоокеанского Флота, руководства ВПК, а также представители научной сферы и высших учебных заведений, сообщает ЕНВ.

В ходе церемонии заместитель командующего Восточным военным округом генерал-лейтенант Сергей Соломатин и начальник штаба Тихоокеанского флота контр-адмирал Игорь Осипов наградили представителей промышленности, ВВО, морской авиации и флота. За активное участие в подготовке и проведении Международного военно-технического форума "АРМИЯ- 2017" более 20 участников были награждены грамотами и ценными подарками от Министерства Обороны Российской Федерации в различных номинациях.

Впервые в рамках форума для посещения жителями и гостями приморской столицы был открыт новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", который только 20 августа был введён в состав ВМФ РФ .

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2017" проходил во Владивостоке с 22 по 27 августа. На нём было представлено более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того была продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений. Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке располагались на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о. Русский.

За время работы форума площадки на аэродроме Центральная Угловая, 33-й причал, и филиал парка "Патриот" на о. Русский посетили около 30-ти тысяч человек.

В рамках научно-технической программы было проведено шесть круглых столов на которых обсуждалось практическое развитие внедрение и применение современных инновационных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

На площадках форума были развёрнуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. За консультацией о прохождении службы в Армии России обратились около 3000 человек, из которых 517 молодых людей изъявили желание проходить военную службу по контракту, прошли начальные этапы и подали соответствующие заявления. Примечательно, что среди желающих служить по контракту были более 70 девушек.