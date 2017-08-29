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В мире

28 августа 2017, 14:10
Северная Корея отменила международное авиашоу, которое планировалось провести в сентябре

Северная Корея отменила международное авиашоу, которое планировалось провести в сентябре

Одно из самых престижных международных мероприятий для КНДР в этом году проводиться не будет

Ряд источников в дипломатической среде сообщили о том, что северокорейская сторона отказалась от организации авиашоу, проведение которого планировалось в сентябре. Престижное мероприятие, в прошлом году приковавшее внимание зрителей из КНДР и других стран, в этом году не будет иметь продолжения, сообщает ЕНВ.

Осенью прошлого года важное авиационное мероприятие прошло на востоке КНДР, центром самолётного фестиваля стал город Вонсан. В рамках прошлогоднего мероприятия была продемонстрирована передовая для страны авиатехника. Тогда особое внимание привлекли двадцать боевых самолётов, стоящих на вооружении в северокорейской армии. Помимо военной авиации, в прошлом году на мероприятии были продемонстрированы и гражданские самолёты, предназначенные для перевозки пассажиров.

В прошлом году на шоу был продемонстрирован профессионализм северокорейских лётчиков, выполнявших трюки различной степени сложности. Пятнадцать тысяч зрителей могли наблюдать слаженную работу пилотов самолётов и вертолётов.

Любопытно, что на сайте туристического агентства Северной Кореи долгое время висел анонс о предстоящем авиационном шоу. Ранее сообщалось, что мероприятие будет проходить в течение двух дней. Шоу планировалось открыть 23 сентября. На мероприятие были приглашены представители прессы, в том числе и представители других государств.

По сообщениям дипломатических источников, точная причина отмена мероприятия остаётся неизвестной. Но существует версия, которая звучит крайне прозаично — отменив мероприятие, власти Северной Кореи стремятся сэкономить топливо.

Метки: авиашоу, Северная Корея

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