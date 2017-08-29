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Экономика

28 августа 2017, 13:30
В Приморском крае отложен аукцион по аренде участков земли на территории ИРК "Приморье"

В Приморском крае отложен аукцион по аренде участков земли на территории ИРК "Приморье"

Те, кто не успел оформить аренду земельного участка на территории интегрированного развлекательного комплекса, смогут сделать это до 28 сентября

Организатор проекта АО "Корпорация развития Приморского края" продлил возможность приема заявок на проведение открытого аукциона по продаже права на заключение договора субаренды участков земли в интегрированном развлекательном курорте "Приморье", сообщает ЕНВ.

В Корпорации развития Приморья корреспондентам рассказали, что возможность отсрочить сроки проведения открытого аукциона запрошена инвестиционными компаниями, которые заинтересовались проектами на территории игорного комплекса "Приморье".

"С того времени, когда нами была запущена возможность подачи объявления на участие в аукционе для получения земельных участков, к нам обратились довольно большое количество компаний из России, КНР, Республики Корея и нескольких стран западной Европы. На площадке были проведены выездные мероприятия, которые показывали возможность развития бизнеса на территории ИРК "Приморье". В связи с этим, мы откликнулись на просьбы компаний-инвесторов. Это сделано с целью того, чтобы компании имели больше времени для оформления всего нужного документооборота. Для демонстрации потенциала свободных земельных участков. В какой-то степени для нас это тоже положительный момент, потому что появится свободное время для привлечения новых компаний", - рассказали в Корпорации развития региона.

Напомним, АО "Корпорация развития Приморского края" и Администрация Приморского края работают совместно со структурами федерального уровня, например, Министерством России по развитию Дальнего Востока и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в вопросах реализации проекта интегрированного развлекательного курорта "Приморье".

Как рассказал изданию генеральный директор Корпорации развития Андрей Фоломеев, развлекательный комплекс "Приморье" в скором времени станет наиболее масштабным туристическим кластером в Дальневосточном федеральном округе. Общая площадь построенных объектов на территории ИРК "Приморье" будет равняться 619 гектарам, поэтому поддержка федеральных властей скажется как нельзя кстати на развитии комплекса и будет способствовать его продвижению в стране.

Сейчас привлечением инвесторов и обеспечением проекта инфраструктурой занимается АО "Корпорация развития Приморского края". Задача привлечь к реализации проекта новых крупных международных игроков также поставлена перед Агентством Дальнего Востока по распоряжению полпреда президента, вице-премьера Юрия Трутнева.

Дата окончания приема заявок назначена на 28 сентября 2017 года в 10.00. Сам аукцион пройдет 29 сентября 2017 года в 14.00. Место проведения аукциона: Приморский край, Владивосток, проспект Острякова, д. 49, этаж. 4, офис 406

Метки: казино

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