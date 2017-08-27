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В мире

26 августа 2017, 17:40
Бывший глава Samsung получил пятилетний срок тюремного заключения за попытку подкупа правительства

Бывший глава Samsung получил пятилетний срок тюремного заключения за попытку подкупа правительства

Южнокорейский суд приговорил миллиардера, директора компании Samsung к пяти годам лишения свободы

Центральный районный суд Сеула в пятницу признал виновным 49-летнего руководителя Samsung Ли Чжэ Йона, предложившего взятку Пак Кын Хе, когда та была президентом Южной Кореи. Кроме того, суда признал, что топ-менеджер предлагал деньги и высшим чиновникам в правительстве, чтобы получить от государства поддержку по закреплению его контроля над компанией Samsung, сообщает ЕНВ.

Группа из трех судей также признала Ли Чжэ Йона виновным в хищении средств Samsung, которые были скрыты как активы за границей. Следствие просило суд о наказаниив 12 лет тюремного заключения.

В постановлении суда отмечается, что руководители Samsung, которые помогали экс-директору ему, вызвали "большую волну возмущения" у южнокорейского общества и оказали негативное влияние на экономику страны.

"Суть дела – неэтичный сговор между политической властью и капиталом", - говорится в постановлении суда.

Эксперты говорят, что приговор не сразу повлияет на бизнес Samsung, которым управляют несколько человек. В этом году Ли Чжэ Йон даже собирается декларироватьсвои самые высокие доходы. В прочем, приговор суда окажет непосредственное влияние на южнокорейскую экономику, т.к. долю Samsung приходится около одной пятой экспорта страны.

С другой стороны, приговорможет быть хорошей новостью для акционеров южнокорейских компаний, которые давно говорят о том, что "чеболи" оказывают негативное влияние на экономический и политический строй, превращая капитализм в монархию.Samsung – яркий представитель этих клановых финансовых конгломератов в Южной Корее.

Заметим, что официальный представитель южнокорейского президента Мун Дже Ина в своемкомментарии к постановлению суда приветствовал это решение как шаг к искоренению коррупции.

"Мы надеемся, что это положит путь к прекращению правительственных сговоров, которые не дают обществу двигаться вперед", - сказал пресс-секретарь главы государства Яун Янг Чан.

Согласно решению суда, Ли Чжэ Йон был замешан в даче взятки в размере 38 млн. долл. США четырем своим подчиненным в обмен на услуги по сговору с правительством при проведении финансовых операций с акциями Samsung.

На суде сами представители компании не отрицали факт передачи корпоративных средств. Однако, Ли Чжэ Йон, который является внуком основателя Samsung, не признал своей вины во время судебного заседания. Он сказал, что не знает ничего о взятках, которые могли давать другие руководители.

Другие бывшие руководители Samsung, на которых ссылался бывший глава компании также были признаны судом виновными. Чой Джи Сун и Чан Чонг Ки были приговорены к четырем годам лишения свободы. Еще два других бывших руководителя получили условные сроки тюремного заключения. Решение по делу сторонами может быть обжаловано дважды. Сообщается, что Samsung незамедлительно подаст апелляцию на решение. Об этом в интервью южнокорейским СМИ рассказал председатель совета директоров Samsung Сон Ву Чеол.

Метки: Samsung, подкуп

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