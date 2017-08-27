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Общество

26 августа 2017, 13:10
Приморская пенсионерка может сесть в тюрьму на семь лет

Приморская пенсионерка может сесть в тюрьму на семь лет

В результате аварии погибли муж женщины и ее девятилетняя внучка

В результате аварии, автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, упал в реку. ДТП произошло в середине августа. В смерти мужа и девятилетней внучки обвиняется 70-летняя пенсионерка, которой грозит тюремный срок до семи лет, сообщают ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Трагедия произошла вблизи реки Уссурка. Женщина везла девятилетнюю внучку и мужа по полевой дороге, и при маневренном развороте не справилась с управлением, задним ходом съехав в реку.

Автомобиль перевернулся и затонул. Пенсионерка успела выбраться из автомобиля, при этом, ее муж и внучке спастись не удалось, они погибли. Иномарку и погибших удалось достать с глубины 5 метров.

"В отношении женщины-водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Часть 5-я данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и до трех лет лишения водительских прав", — говорится в сообщении МВД.

Метки: ДТП, пенсионеры

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