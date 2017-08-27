Что такое ломбарды и кого они "едят"?

Кредитование сама по себе вещь опасная. Но если нужда в деньгах достигла пикового состояния люди, скрепя зубами, идут в кредитные организации. Почему-то сложилось мнение, что ломбарды – наиболее наживающиеся на народе финансовые структуры. Так ли это? Разбирался спецкор ЕНВ.

Ломбардная деятельность расцветает в кризис. Цепкие щупальца ломбардов кровожадным плюющем оплетают многострадальную Россию в голодные годы. Владельцы "залоговой деятельности" выползают в полнолуния, и с горящими от алчности красными глазами пересчитывают несметные богатства, отобранные у трудового народа. Так считает большая часть населения, вынужденная обращаться в ломбарды, дабы перехватить у буржуев копейку на "хлеб без масла".

Так, что же такое ломбарды и почему рассматривать данные учреждения однобоко, только с потребительской ненавистью, было бы неправильно.

Экскурс в историю

Не все знают, что родиной ломбарда считается провинция Италии – Ломбардия. Некоторые исследователи полагают, что ломбарды возникли как некий противовес распространенному в те времена ростовщичеству, работавшему по векселям.

Еще во времена Древнего Рима существовала разновидность людей, "выручавших" своих соотечественников, выдавая им деньги под залог. Достоверно известно, что уже в те давние времена подобный род деятельности у древних римлян считался, мягко говоря, не в почете. Тем не менее, за "быстрым" займом под залог обращались представители всех социальных сфер населения. Деньги, как и сегодня, нужны и бедным, и богатым. Под категорию "ростовщики" относились люди, выдававшие займы под грабительский процент.

В средневековье такая услуга также процветала. Деньги нуждающимся выдавались под процент, доходящий порой до 300% годовых, что часто приводило к экономическому краху местного масштаба.

Чтобы противодействовать финансовому беспределу ростовщиков, в 15 веке церковь предложила предоставлять небольшие беспроцентные кредиты, под залог ценных вещей. Так, первая банкирская контора “Монтди Пиета”, выдававшая мелкие беспроцентные ссуды, была основана францисканцами в 1462 году. Спустя 30 лет эти финансовые учреждения работали уже почти по всей Италии, а также на территории германских государств. Выдача ссуд производилась под небольшой процент – около 6% годовых. С этого времени, можно сказать, век ломбардов стартовал.

В России казённые ломбарды были открыты в 1772 годув Петербурге и Москве. Сеть же ломбардов на акционерных началах заработала в конце 19 - начале 20 века.

Итак, очевидно, что уже с древних времен 6% и 300% годовых имели, мягко говоря, некую между собой разницу. Ошибочно путать деятельность ломбардов с ростовщичеством.Хотя и в наше продвинутое время народное мнение о ломбардах-грабителяхнебезосновательно. Например, в столице Приморья именно в кризисные годы число ломбардов с красивыми слоганами, яркими вывесками и манящими предложениями стабильно увеличивается. Однако, по сути, название им всем одно: "ломбарды, ушедшие в тень".

"Тень" и "Свет"

Не менее 60% специализированных коммерческих организаций, предоставляющих краткосрочные займы, работает подпольно. Ими редко интересуется прокуратура и полиция, объявления о предоставлении займа под залог "всего подряд" можно встретить повсюду. Обратная сторона медали – легальные ломбарды. Если учреждение работает официально, прозрачно, рекламируя себя открыто, оно привлекает внимание различных органов, и проверки в таких ломбардах проходят с завидной регулярностью и нескрываемой заинтересованностью со стороны, в том числе, прокуратуры. Такая уж российская ментальность, "не все то золото, что блестит", или "рыба ищет где глубже, а проверяющие структуры – где комфортнее и проще проверять".

Собрать доказательства существования теневых ломбардов проще простого. Как говорится, любопытство – не порок. Достаточно устроить глобальныйпрозвон, взяв на вскидку, скажем, десять первых попавшихся ломбардов. Вопросы задавать в следующем порядке: как осуществляется ваша деятельность, каков процент залога и, в случае если последний составляет более установленного Центробанком (0,44% в день), на каких основаниях он установлен. Проведя подобный эксперимент, любой любопытствующий с удивлением услышит в свой адрес много интересных эпитетов, самый цензурный из которых – "любопытной Варваре на базаре нос оторвали". Потому как нелегалы о своей деятельности распространяются неохотно.

Пришел, скажем, мужиченка–алкашенок, принес последнюю цепочку, сдернутую с шеи уставшей от жизни жены – примут. Еще и поклон отвесят на радостях. Знают товарищи по чем нынче золото, видят наметанным глазом – не вернется мужичек цепочку выкупать. А оно на то и рассчитано. Или человек с грабительской наружностью заявится – милости просим. Нам любой драгметалл пригодится. Переплавим, ограбленные хозяева и не докажут факт мошенничества.

Безусловно, так работают не все ломбарды. Даже у "теневых" порой шевелится подобие совести. А может это зачатки страха перед законом. Однако, в связи со стабильным снижением ЦБ-ставки, выжить хочется каждому. И часто скрытым слоганом таких кантор становится приведение к синонимам слов "выжить – выжать". Именно из-за подобной ломбардной деятельности, у обнищавшего малограмотного российского населения градус агрессии к деятельности ломбардов достигает высшей точки кипения.

Управляющий ООО "Ломбард София" Александр Кулаков уверен, что стереотип о несметных богатствах ломбардов не верный. По его словам, рассуждать о финансовых учреждениях в разрезе "наживательства" на клиентах также неправильно. Это в случае, если мы говорим о легальных ломбардах, работающих по прозрачной схеме налогообложения. Цифры это доказывают. С ним согласны и его "белые" коллеги. Рассмотрим работу среднего ломбарда на простом примере.

Возьмем условный миллион рублей, как сумму выданных залогов. Для нового ломбарда период окупаемости составит не менее года. Средняя стоимость одного займа 5-6 тысяч рублей, то есть не мене 200 клиентов должны сделать залог в ломбард. Это достаточно медленно раскручиваемый бизнес. Оценочная стоимость золота 1250 -1300 рублей за грамм. Срок выдачи по законодательству 30 дней, плюс льготный период 30 дней по закону о ломбардной деятельности – всего 60 дней. Например, средняя оценочная стоимость кольца весом в 5 грамм – 6500 рублей. При ставке 0,44% – 29 рублей в день. Если человек использовал весь срок, проценты составят 1740 рублей, плюс 6500 рублей: общая сумма возврата составит 8240 рублей.

Миллион – это 200 залогов, то есть 30-40 залогов в месяц. На миллион рублей залогов при ставке 0,44% в день, ломбард заработает 4400 рублей в день, то есть 132 тыс. рублей в месяц. С этих денег нужно заплатить аренду, зарплату, налоги, рекламу, плюс учитываем 10-20% невыкупа.

Если ломбард работает полностью по закону, предоставляет льготный срок, ставит процентную ставку в соответствии с рекомендациями Центробанка, при средней проходимости нового ломбарда в течение полугода 3 человека в день, то есть 600 человек за полгода, при условии что каждый вернул 8000 рублей. В итоге сумма возврата составит 4 млн 800 тыс. рублей. И лишь после полутора-двух лет объем залогового портфеля можно увеличить до 2 млн.

Кроме того, нормальные ломбарды не примут залог у совсем молодых людей или личностей с подозрительной внешностью.

"Мы не желаем, и не будем нести ответственность за "нечистую" ювелирку. А если капнуть еще глубже, "легалы", как правило, рассчитаны на долгосрочное сотрудничество с клиентами. Нам выгодно иметь дело с состоятельным населением, воспринимающим ломбард как один из способов инвестирования. Для такого контингента наш ломбард предлагает ряд эксклюзивных услуг, например, бесплатная чистка ювелирных изделий. Еще один интересный момент, касающийся исключительно ломбарда "София" - даже если залоговая ювелирка уже реализована в связи с невыкупом, по желанию заказчика наша мастерская изготовит "изделие – клон", один в один тому, которое было заложено – по цене ниже выкупной. Уверен, ломбардная деятельность подразумевает законность, уважительное отношение к людям и движение в направлении увеличения стабильного роста доверия клиента посредством реализации удобных и понятных для него услуг", - рассказал Александр Кулаков.

Также он затронул еще одну простую форму кредитования населения. Такая "простота" получения коротких займов не всегда может закончиться для заемщика добром.