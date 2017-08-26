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Экономика

25 августа 2017, 21:40
Количество POS-транзакций по картам "Мир" в Приморье превысило 175 тысяч

Количество POS-транзакций по картам "Мир" в Приморье превысило 175 тысяч

Картами национальной платежной системы пользоваться стали чаще

Количество POS-транзакций по картам "Мир" в Приморье по сравнению с аналогичным показателем января увеличилось в 8 раз и превысило 175 тысяч, сообщают ЕНВ со ссылкой на Дальневосточное ГУ Банка России. 

Напомним, по данным Национальной системы платежных карт (НСПК), за январь 2017 года в Приморье было совершено более 21 тысячи транзакций с использованием карт "Мир". Сумма среднего чека при этом составила 232 рубля.

В июле средний чек по транзакциям с использованием карт "Мир" на территории Приморского края превысил 615 рублей. Лидерами же по количеству POS-транзакций за июль стали Республика Крым (848 тысяч операций), Челябинская область (650 тысяч операций) и Краснодарский край (646 тысяч операций).

Как пояснил начальник Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олег Белохон, рост количества транзакций и суммы среднего чека объясняется в том числе и общероссийской тенденцией к увеличению доли безналичных расчетов. "Сегодня жители Приморья все чаще используют банковские карты для оплаты своих покупок. Причем речь идет не только о крупных приобретениях – бытовой технике или авиабилетах, но и повседневных тратах. Увеличение же суммы среднего чека в Приморье говорит о том, что картами "Мир" стали чаще оплачивать более дорогостоящие покупки и услуги", – сказал он. 

С 1 июля в Приморье стартовал переход на использование национальных платежных инструментов для перечисления всех выплат из бюджета и внебюджетных фондов. Теперь работники бюджетных учреждений, студенты, пенсионеры и все, кто получает финансовую поддержку от государства, станут обладателями российских платежных карт "Мир". Для бюджетников этот переход должен завершиться до 1 июля 2018 года, для пенсионеров – до 1 июля 2020 года. Карты "Мир" уже принимают и обслуживают банкоматы и электронные терминалы в магазинах, кафе, салонах красоты и других торгово-сервисных предприятиях Приморья. По своему функционалу национальные карты не отличаются от карт других платежных систем. Российская карта позволяет выполнять все привычные операции: снятие и внесение наличных, оплату покупок и услуг, в том числе в интернете, перевод средств в адрес юридических и физических лиц. Карта "Мир" соответствует всем российским и международным стандартам безопасности.

Метки: POS, мир, платежная система

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