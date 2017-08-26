Люди пить не перестали: "миграция" в сторону дешевого контрафакта усилится

Рост акцизов на алкоголь может завести приморский рынок в контрафакт
Сегодня из-за агрессивного роста акцизов легальная алкогольная отрасль может оказаться в настоящем тупике, считают эксперты. В данном вопросе разбирался спецкор ЕНВ.
Год назад Росалкогольрегклирования поговаривало о замораживании роста акцизов на алкоголь в разрезе борьбы с контрафактом и вывода легальных производителей спиртного на уровень здоровой конкуренции. Как это часто случается, "благими намерениями выложена дорога в ад". Заморозки не произошло. Напротив. Динамика роста акцизов прослеживается с 2012 года.
В 2017 году, по итогам третьего чтения в Госдуме решено поднять ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво и крепкий алкоголь. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, согласно изменениям в федеральном законодательстве с 31 марта 2017 года лицензирование розничной продажи алкогольной продукции разделится на два вида: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
В настоящее время выдается одна лицензия, в которую включены оба вида деятельности. Розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита будет разрешена только там, где есть зал обслуживания посетителей. Согласно новым правилам, официант обязан вскрыть продаваемую тару с алкоголем, который необходимо употребить на месте.
Заместитель генерального директора ОАО "Синергия-Восток" Алексей Кабанченко заявляет, что постепенный рост акцизов на алкоголь, безусловно, шаг правомерный, и направлен на борьбу с "теневым" алкогольным рынком. Но в России он малоэффективен: люди пить не перестали, более того, "миграция" в сторону дешевого контрафакта, а соответственно, снижение доходов в копилку государства, очевидны. Он рассказал, что контрафакт принято делить на три основных вида:
Сегодня минимальная цена на продажу алкоголя, разрешенная государством, 190 руб. за бутылку, это на пять рублей дороже, чем в прошлом году, но производители и в нее не могут уложиться, так как рентабельная составляющая одной бутылки водки – не ниже 220 руб. Эксперты поясняют, что высокое число дешевой водки (ниже 220 руб.) в магазинах – скорее всего и есть "схемный" продукт – легализованный контрафакт.
- Вы ею не отравитесь, но эта та водка, с которой не уплачены акцизы и НДС, "бьет" по кошельку государства. Как это делается: на вполне легальные заводы каким-то образом поступают легальные акцизные марки, и получается, что на 100 бутылок легальных производится 200 в стране. 50% водки на таких заводах, соответственно, поставляются на рынок за бесценок с накруткой более 120 рублей за бутылку, тогда как легальные компании "навариваются" на 3-5 рублей, - рассказал Алексей Кабанченко.
Общая действительность, по мнению приморских специалистов, такова, что система изъятия денег через косвенное налогообложения, через акцизы в частности, не работает. Нормализовать работу легального алкогольного рынка в Приморье путем постоянного повышения акцизов на алкоголь, невозможно, это приведет к убыточной деятельности "легалов" и неконтролируемому росту контрафактной продукции. В первую очередь, начиная с молодежи, необходимо расширять так называемую, "культуру алкоголя населения", а также сильнее "закручивать гайки" нелегальному бизнесу.
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