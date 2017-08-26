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Экономика

25 августа 2017, 21:30
Люди пить не перестали: "миграция" в сторону дешевого контрафакта усилится

Люди пить не перестали: "миграция" в сторону дешевого контрафакта усилится

Рост акцизов на алкоголь может завести приморский рынок в контрафакт

Сегодня из-за агрессивного роста акцизов легальная алкогольная отрасль может оказаться в настоящем тупике, считают эксперты. В данном вопросе разбирался спецкор ЕНВ.

Год назад Росалкогольрегклирования поговаривало о замораживании роста акцизов на алкоголь в разрезе борьбы с контрафактом и вывода легальных производителей спиртного на уровень здоровой конкуренции. Как это часто случается, "благими намерениями выложена дорога в ад". Заморозки не произошло. Напротив. Динамика роста акцизов прослеживается с 2012 года.

В 2017 году, по итогам третьего чтения в Госдуме решено поднять ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво и крепкий алкоголь. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, согласно изменениям в федеральном законодательстве с 31 марта 2017 года лицензирование розничной продажи алкогольной продукции разделится на два вида: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В настоящее время выдается одна лицензия, в которую включены оба вида деятельности. Розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита будет разрешена только там, где есть зал обслуживания посетителей. Согласно новым правилам, официант обязан вскрыть продаваемую тару с алкоголем, который необходимо употребить на месте.

Заместитель генерального директора ОАО "Синергия-Восток" Алексей Кабанченко заявляет, что постепенный рост акцизов на алкоголь, безусловно, шаг правомерный, и направлен на борьбу с "теневым" алкогольным рынком. Но в России он малоэффективен: люди пить не перестали, более того, "миграция" в сторону дешевого контрафакта, а соответственно, снижение доходов в копилку государства, очевидны. Он рассказал, что контрафакт принято делить на три основных вида:

  • "черный", продукт самого низкого качества, производимый в кустарных условиях, опасный для здоровья и жизни потребителя, но раскупающийся подпольно за копейки;
  • "качественные" подделки, на них наклеены фальшивые акцизные марки, имитирующие известные бренды. Разумеется, в связи с системой ЕГАИС, продаются они подпольно или в специальных отдаленных магазинах;
  • и самый опасный для легального производителя продукт – так называемый "схемный" алкоголь, который поставляется на рынок огромными партиями с наклеенными на бутылки настоящими акцизными марками, но по такой смешной цене, которой противостоять "легалы" не имеют возможности.

Сегодня минимальная цена на продажу алкоголя, разрешенная государством, 190 руб. за бутылку, это на пять рублей дороже, чем в прошлом году, но производители и в нее не могут уложиться, так как рентабельная составляющая одной бутылки водки – не ниже 220 руб. Эксперты поясняют, что высокое число дешевой водки (ниже 220 руб.) в магазинах – скорее всего и есть "схемный" продукт – легализованный контрафакт.

- Вы ею не отравитесь, но эта та водка, с которой не уплачены акцизы и НДС, "бьет" по кошельку государства. Как это делается: на вполне легальные заводы каким-то образом поступают легальные акцизные марки, и получается, что на 100 бутылок легальных производится 200 в стране. 50% водки на таких заводах, соответственно, поставляются на рынок за бесценок с накруткой более 120 рублей за бутылку, тогда как легальные компании "навариваются" на 3-5 рублей, - рассказал Алексей Кабанченко.

Общая действительность, по мнению приморских специалистов, такова, что система изъятия денег через косвенное налогообложения, через акцизы в частности, не работает. Нормализовать работу легального алкогольного рынка в Приморье путем постоянного повышения акцизов на алкоголь, невозможно, это приведет к убыточной деятельности "легалов" и неконтролируемому росту контрафактной продукции. В первую очередь, начиная с молодежи, необходимо расширять так называемую, "культуру алкоголя населения", а также сильнее "закручивать гайки" нелегальному бизнесу.

Метки: алкоголь, контрафакт

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