Ограничение по квотам отпугнет потенциальных инвесторов

В основу законодательной инициативы по инвестиционным квотам заложены жесткие требования и регламенты по техническим параметрам каждого проекта. Рыбаки уверены, что в таких условиях рассчитывать на большие инвестиции вряд ли приходится, сообщает ЕНВ.

Инвестиционные квоты на вылов водных биоресурсов смогут получить юридические лица или индивидуальные предприниматели, готовые осуществлять инвестиционную деятельность в области судостроения и (или) в строительстве береговых перерабатывающих заводов. Распределение таких квот ведется Федеральным агентством по рыболовству по результатам отбора инвестиционных проектов на основании заявлений предпринимателей.

В проекте "квот в обмен на инвестиции" обозначены всего четыре биоресурса: минтай, сельдь, треска и пикша. Из этого следует, что 20% от долей квот на эти ВБР может обеспечить только очень узкий круг потенциальных инвесторов в траловой и ярусной добыче тресковых.

"Именно этот вид промысла, ограниченный не только по объекту (тресковые), но и по способу лова (тралом), согласно предложенной концепции, является основой для проектов инвестирования. Зачем было разрабатывать столь жесткие ограничения, когда речь идет о стимулировании инвестиций, а не о перераспределении ресурсов?", - сообщил управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.

На сегодняшний день, добыча именно этих биоресурсов и является основным экономическим потенциалом рыбной отрасли. Это валютоемкие объекты промысла, которые имеют большой и постоянный спрос на мировом рынке рыбопродукции. Это и позволяет рыбодобывающим предприятиям планировать свою деятельность на перспективу.

Как рассказали эксперты, ограничение инвестиционной активности наглядно прослеживается не только в перечне объектов водных биоресурсов (ВБР). Те же идеи закреплены в технических ограничениях судостроительных проектов по типам, видам обработки и даже размерам судов.

Большинство претендентов на квоты сходятся во мнении: на Дальнем Востоке построить современный крупнотоннажный рыболовный траулер невозможно. Судостроительных заводов, которые технически могут это сделать, в регионе просто не существует. А строящаяся на Дальнем Востоке суперсовременная судостроительная верфь в Большом Камне "Звезда", будет предназначена для других видов гражданского судостроения.

"Насколько мне известно, в Приморском крае еще никто не заявился на строительство рыбоперерабатывающего флота и береговых рыбоперерабатывающих предприятий, но проекты готовятся, и, очевидно мы их скоро увидим", - рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В целом, рыбаки уверены: помимо "квот под инвестиции", нужны механизмы государственной поддержки, которые будут направлены на строительство флота, способного поставлять рыбу на внутренний рынок нашей страны.