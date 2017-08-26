Во Владивостоке построят первый в России международный центр дзюдо

В кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский появится международный центр дзюдо для подготовки спортсменов высокого уровня, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу вуза.

Большой зал с татами и зрительными местами позволит проводить международные соревнования, заверил проректор ДВФУ по общим вопросам Алексей Кошель. По его словам, Владивосток — лучшее место для создания международного центра дзюдо.

"Приморской столице принадлежит особая роль в становлении дзюдо в России, ведь одним из первых отечественных тренеров по дзюдо был Василий Ощепков — основатель самбо, который долгое время жил и работал во Владивостоке", — добавил Алексей Кошель.

Церемония закладки строительства состоится уже во время Восточного экономического форума. Финансировать строительство будет частный инвестор.

Во время ВЭФ пройдет Международный турнир по дзюдо имени основателя этого вида спорта, олимпийского чемпиона Дзигоро Кано. Турнир пройдет 6-7 сентября под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.