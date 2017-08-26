Приморье стало участником ежегодной международной выставки автокомплектующих Tire Expo-2017 в Шанхае

По мнению экспертов, участие региона в 15-ой международной выставке Tire Expo-2017 на территории Китая поможет показать иностранным инвесторам возможности применения российских комплектующих, расширить применение автомобильных составляющих из Китая, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Центра развития экспорта Приморского края.

"Основная цель международной выставки Tire Expo 2017 в Шанхае – создать общую платформу для более чем 120 стран, которая позволит расширить возможности производства автомобильных составляющих, таких, как автомобильные покрышки и различные аксессуары", - сообщают организаторы выставки.

Глава Центра развития экспорта Приморья Сергей Казаков рассказал, что в условиях складывающейся экономической политики России, выход российских компаний на международный рынок – наиболее перспективная возможность развития. "Конечно, чтобы расширить экспорт нашей продукции, необходимо много усилий, знаний, умений, которыми некоторые приморские компании не владеют. Именно на поддержку в этих вопросах и нацелена работа Центра развития экспорта. Наши сотрудники всегда готовы предоставить полную информацию по всем вопросам, связанным с экспортным направлением", - сообщил Сергей Казаков.

На данный момент в крае существует четыре компании-производителя автомобильного оборудования, запчастей и аксессуаров: "ВладСинтез", "East Marine", "Tire Keeper", ООО "Центр Ремонтных технологий". В 2017 году честь представить Приморский край на выставке выпала компании Tire Keeper, которую активно поддержал Центр развития экспорта региона.

Международная выставка Tire Expo впервые открылась в КНР в 2003 году. Сейчас ежегодно сюда съезжаются представители более 120 стран. Центр развития экспорта Приморского края начал работу в 2013 году. Деятельность центра заключается в реализации краевой программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2020 годы.