На официальном сайте АО "ГЛОНАСС" образовалась очередь желающих приобрести кнопку АВЭОС

Систему "ЭРА-ГЛОНАСС" можно получить после пришедшего на адрес личной электронной почты специального уведомления. В Дальневосточном таможенном управлении отмечают, что сейчас возможна выдача 300 ПТС за день, сообщает ЕНВ.

При оформлении заявки используется электронный адрес, который указывался во время регистрации в личном кабинете при подаче заявки на приобретение аппаратуры. Свою позицию в списке желающих житель региона можно увидеть на официальном сайте в личном кабинете в разделе "Мои заявки".

"До обновления сайта "Волтон Менеджмент Рус" здесь можно сверить номер очереди, однако ее наглядное движение отображено не было. Мы признаем тот факт, что это было совсем не удобно для наших покупателей и вызывало множество негативных комментариев. Сейчас вы можете увидеть свой номер в очереди онлайн, следить за его движением, создавать и отменять заявки", – рассказали специалисты. Как только на почту придёт уведомление, необходимо будет оплатить и забрать комплект оборудования по адресу г. Владивосток, ул. Стрельникова, 7, офис 206 (тел. 8-423-249-66-66). Стоимость комплекта оборудования – 22 361 рубль, стоимость активации – 2 500 рублей. Установить кнопку можно в любом их аккредитованных установочных центров.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что за прошедший год в Россию было ввезено 34 тысячи транспортных средств. В связи с этим, планировалось производство "ЭРА-ГЛОНАСС". Однако, по причине укрепления российской валюты ввоз бывших в употреблении японских машин расширился, поэтому на аппаратуру "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморском крае был большой дефицит. Несмотря на это, российские производители оборудования по заказу АО "ГЛОНАСС" максимально увеличили объемы производства, что позволило превысить планируемые поставки аппаратуры для установки на автомобили, ввозимые из Японии.

На сайте АО "ГЛОНАСС" в разделе "электронная очередь" представлена сводная информация по Единой электронной очереди по ДФО. Информация по движению единой очереди на получение аппаратуры вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС) обновляется ежедневно.