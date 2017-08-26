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В мире

25 августа 2017, 14:20
В России откроется первое турагентство КНДР

В России откроется первое турагентство КНДР

Турпоток из России в КНДР увеличится в 2,5 раза

Первое официальное турагентство, которое предлагает клиентам совершить путешествие по Северной Корее, открывается в России. В будущем году число российских туристов, которые могут посетить КНДР, должно увеличиться в 2,5 раза, заявили представители первого в РФ официального туристического агентства NKOREAN сообщает ЕНВ.

Компания NKorean основана в текущем году и является турагентством, аккредитованным при правительстве КНДР и официально гарантирующим безопасность посещающим страну туристам.

Турагентство будет работать при поддержке посольства КНДР в России.

Глава Союза туристических агентств Сергей Голов заверил, что представители российской организации готовы информационно поддержать северокорейских коллег, у которых есть хорошие перспективы на отечественном рынке.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что планируют развивать туристические связи с РФ. Первым шагом в этом направлении, по словам представителя посольства КНДР в Москве, будет упрощение процедуры выдачи виз и сокращение периода их ожидания с двух-трёх недель до трёх-пяти дней.

Компания уже получила соответствующее одобрение руководства КНДР, а также необходимые документы от Федерального агентства по туризму России. Свою деятельность компания начнёт в октябре текущего года.

"Сейчас из России в Северную Корею приезжает около 260 человек в год, в этом году уже приехали 180-200 туристов, то есть с каждым годом поток растет. Мы надеемся, что теперь турпоток вырастет до 450-600 человек уже в следующем году", — заявила директор по продажам NKOREAN Юлия Мухтасипова.

Представитель туроператора также напомнила, что в настоящее время российским туристам, посещающим Северную Корею, необходима виза.  

Метки: Северная Корея, туризм

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